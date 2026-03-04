Villa are 51 de puncte după 28 de meciuri, și ocupă poziția a4 a, iar o victorie în meciul de azi o desprinde de Liverpool, care aseară a pierdut cu ultima clasată, Wolves.

Echipe probabile

Aston Villa:

Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana; Buendia, Rogers, Sancho; Abraham

Chelsea:

Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro

Casele de pariuri din Albion o dau favorită la victorie pe echipa din capitală, Chelsea, cu o cotă de 2.45

Gazdele sunt cotate cu 2.90 pentru un succes.

Egal - 3.50

Ambele echipe marchează, cotă 1.55

Aston Villa - 1X - 1.60

În ultimele 10 partide directe, Villa o conduce pe Chelsea cu 5-3.

Jarred Gillett de origine australiană va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 4,03 cartonașe galbene și 0,16 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Șansă dublă 1X