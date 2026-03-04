Villa are 51 de puncte după 28 de meciuri, și ocupă poziția a4 a, iar o victorie în meciul de azi o desprinde de Liverpool, care aseară a pierdut cu ultima clasată, Wolves.
Echipe probabile
Aston Villa:
Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana; Buendia, Rogers, Sancho; Abraham
Chelsea:
Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro
Casele de pariuri din Albion o dau favorită la victorie pe echipa din capitală, Chelsea, cu o cotă de 2.45
Gazdele sunt cotate cu 2.90 pentru un succes.
Egal - 3.50
Ambele echipe marchează, cotă 1.55
Aston Villa - 1X - 1.60
În ultimele 10 partide directe, Villa o conduce pe Chelsea cu 5-3.
Jarred Gillett de origine australiană va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 4,03 cartonașe galbene și 0,16 roșii.
Sugestia Sport.ro:
Șansă dublă 1X