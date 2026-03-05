În ultima rundă din campionatul Angliei, competiție transmisă în direct pe VOYO, echipa internaționalului român a pierdut pe terenul lui Fulham, scor 1-2.

Keith Hackett, uimit de faza în care a fost implicat Radu Drăgușin

Profitând de absența lui Cristian Romero, Radu Drăgușin a fost din nou titular în echipa antrenată de Igor Tudor.

Chiar în startul jocului, la o fază premergătoare golului marcat de Harry Wilson în minutul 7, Radu Drăgușin a fost împins de atacantul Raul Jimenez în timpul unui duel aerian. Totuși, faultul nu a fost sancționat de Thomas Bramall, care a lăsat jocul să continue.

Keith Hackett, fostul arbitru FIFA și fost președinte PGMOL (n.r. comisia de arbitraj din Anglia), a comentat faza petrecută în Fulham – Tottenham și a mărturisit că este șocat de decizia centralului Thomas Bramall.

”Thomas Bramall este poziționat ideal pentru a judeca acest incident. Prin urmare, sunt uimit că nu a acordat o lovitură liberă pentru această împingere. O împingere este o împingere și, chiar dacă există diferențe de intensitate, asta spune regulamentul.

Un arbitru de calitatea lui nu vede asta ca pe o împingere? Ce sfat a primit de la conducerea PGMOL pentru a nu acorda o lovitură liberă în acel moment?

Pragul pare să fie ridicat tot mai mult în cazul incidentelor de împingere. Tot ce face asta este să creeze confuzie. Arbitrii PGMOL trebuie să se adune într-o cameră și să discute despre henț și despre împingeri”, a spus Hackett, conform Spurs Web.

VIDEO Rezumat Fulham - Tottenham 2-1