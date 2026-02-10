30 de milioane de euro din Anglia pentru omul de bază al lui Cristi Chivu

30 de milioane de euro din Anglia pentru omul de bază al lui Cristi Chivu Fotbal extern
Inter Milano ar putea să-l vândă pe Carlos Augusto în Premier League, două cluburi importante fiind interesate de fundașul evaluat la aproape 30 de milioane de euro.

Inter Milano Carlos Augusto cristi chivu
Inter Milano continuă lupta atât în Serie A, cât și în Champions League, însă conducerea „nerazzurrilor” nu neglijează strategia de piață. Clubul ia în calcul o posibilă despărțire de fundașul stânga brazilian, Carlos Augusto, în contextul interesului tot mai accentuat venit dinspre Marea Britanie.

Bătălie în doi pentru semnătură

Potrivit informațiilor publicate de TEAMtalk, cluburile Aston Villa și Newcastle United sunt gata să liciteze pentru apărătorul de 27 de ani. Deși nu s-au făcut încă pași concreți pentru o negociere directă, englezii monitorizează atent situația, iar o mutare ar putea prinde contur în fereastra de transferuri din vară.

Decizia nu va fi însă una simplă, deoarece fotbalistul cotat la 30 de milioane de euro este considerat un pilon în sistemul gândit de antrenorul Cristi Chivu. Sursa citată notează că italienii nu exclud varianta prelungirii înțelegerii, care este valabilă momentan până în 2028, pentru a-i securiza viitorul pe Giuseppe Meazza.

