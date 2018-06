Genial! A slabit 37 de kilograme si anunta ca vrea la Mondial in locul lui Salah: "Am dat un gol la doua meciuri". Cum arata Mido acum

Mido s-a retras de cinci ani din activitate, iar in ultimii ani a socat prin transformarea sa fizica. Acesta s-a ingrasat foarte mult.

Dupa calificarea nationalei egiptene la Mondial, Mido s-a hotarat sa slabeasca. In gluma, el l-a anuntat acum pe selectionerul Hector Cuper ca e pregatit sa joace din nou.

Mido a slabit 37 de kilograme in ultimul an.

"Mister, stiu ca ai nevoie disperata de un atacant care sa tina mingea pentru contraatacuri. Am marcat un gol la fiecare doua meciuri pentru Egipt, iti pot garanta cel putin uunl la Mondial", a scris Mido intr-un mesaj.

Mido a jucat 51 de meciuri si a marcat 20 de goluri pentru nationala tarii sale.

De-a lungul carierei, atacantul a jucat la Zamalek, Genk, Ajax, Celta Vigo, Marseille, AS Roma, Tottenham, Middlesbrough, Wigan, West Ham si Barnsley.

Mr Cuper I know you are desperate for a striker who can hold up the ball for you on the counter attack!! I scored a goal every two games for Egypt so you can guarantee a goal from me at the Worldcup out of the three games in our group!! ???????????? pic.twitter.com/rtIKMfSFQv