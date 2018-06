Fabulos! Fotbalistul de la nationala care nu a jucat niciodata in Liga I, dar si-a tatuat emblema Craiovei: "Sper sa joc intr-un viitor acolo"

Adrian Stoian n-a jucat niciodata in Liga I, dar viseaza sa o faca in tricoul Craiovei. Mijlocasul de 27 de ani a evoluat in ultimele doua sezoane in Serie A.

Dupa doua sezoane in Serie A, Adrian Stoian (27 de ani) a ajuns la echipa nationala. Mijlocasul a fost convocat de Cosmin Contra pentru meciurile cu Chile si Finlanda.

Stoian, care a retrogradat cu Crotone, s-ar putea transfera in aceasta vara, dupa patru sezoane petrecute la micuta formatie. El spune ca viseaza ca intr-o zi sa imbrace tricoul Universitatii Craiova, echipa pe care o poarta in suflet, dar si pe brat.

Stoian este nascut la Craiova si si-a facut junioratul la Scoala de Fotbal Gica Popescu. In 2009, pe cand avea doar 18 ani, a fost transferat de AS Roma. El a mai trecut in Italia pe la Pescara, Bari, Chievo, Genoa si Crotone.

"Cand mi-am facut tatuajul eram mai tanar si, cand esti copil, stiti cum e...copiii spun intotdeauna adevarul. Am simtit ca trebuie sa fac asta si nu imi fac probleme. Este o mandrie pentru mine si sper intr-un viitor sa joc, pentru ca tot timpul am fost fan al acestei echipe. Cand eram copil, mergeam cu tata la meciuri si m-am atasat mult de aceste culori", a spus Adrian Stoian pentru TelekomSport.

Adrian Stoian a vorbit si despre conflictul din fotbalul oltean, dintre CSU Craiova si Adrian Mititelu.

"Un conflict care cred ca o sa dureze cat timp o sa fie ambele echipe si...asta e, nu putem sa schimbam chestia asta. Dar ma bucur ca e fotbal din nou la Craiova, ii felicit pe baieti pentru ca au castigat Cupa si au facut oamenii fericiti. Si celorlalti (n.r celor de la FCU Craiova, echipa lui Mititelu) le urez sa vina si ei cat mai sus", a mai spus mijlocasul.

Sursa FOTO: Telekom.