Atac la Koeman dupa iesirea nervoasa a lui Messi de pe Instagram: "Vreau sa vad raspunsul lui! Pe mine m-a masacrat!"

Mido, fost atacant al lui Ajax a povestit prin ce a trecut la Ajax, atunci cand antrenor a fost Ronald Koeman, actualul antrenor al Barcelonei.

Relatarea fostului atacant a venit dupa ultima polemica pe care Messi a creat-o, cand a atacat din nou conducerea Barcelonei pentru modul in care Luis Suarez a plecat de la club.

Mido a postat pe Twitter imediat dupa 'scandalul' declansat de Leo Messi si a avut un mesaj pentru Ronald Koeman.

"Vreau sa vad raspunsul lui Koeman la cuvintele lui Messi despre Suarez. Koeman m-a masacrat si a cerut conducerii lui Ajax sa ma vanda pentru ca am vorbit in presa despre echipa. Aveam doar 18 ani in momentul acela. Desigur, nu ma pot compara cu Messi, insa intamplarea de azi arata mai multe lucruri pe care voiam sa le vad de mult", a scris pe Twitter Mido.

I wld love to see @RonaldKoeman reaction to what Messi said today regarding @LuisSuarez9 Koeman insisted that I had to leave #ajax when I said my honest opinion about the team in public even that I was only 18!! Of course I’m not comparing myself to #Messi but its interesting!!