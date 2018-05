FIFA a lansat imnul oficial al Campionatului Mondial! Un cantaret de origine portoricana si Will Smith o canta

Imnul oficial al Mondialului din Rusia se numeste "Live it up" si este cantat de Nicky Jam, un artist de origine portoricana, nascut in Statele Unite, Era Istrefi si Will Smith.

"O viata, traieste-o, pentru ca avem doar una. O viata, traieste-o, pentru ca nu o primesti si a doua oara", sunt versurile melodiei.

The 2018 FIFA World Cup Official Song is now available on YouTube and across several streaming platforms. Check it out here: https://t.co/Hu6hSrCYVA ????️????⚽️???????? pic.twitter.com/qWV3uza38Q