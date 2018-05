"Salah?! IL IUBESC! E fantastic". Reactia fabuloasa a lui Ronaldo inaintea finalei Ligii Campionilor. Cu cine l-a comparat pe egipteanul lui Liverpool

Legendarul Ronaldo, fost Balon de Aur si campion mondial cu nationala Braziliei, spune ca "il iubeste pe Salah".

Brazilianul Ronaldo crede ca Mohamed Salah este "un jucator incredibil". Fostul mare fotbalist brazilian a vorbit pentru o publicatie din tara natala inaintea marii finale UEFA Champions League dintre Real Madrid si Liverpool, care va fi LIVE la ProTV, sambata, de la 21:45.

Ronaldo a spus despre noua stea a lui Liverpool, Mohamed Salah, autor a 44 de goluri in toate competitiile in acest sezon, ca "ii mai aminteste de Messi".

"Salah?! Il iubesc! Este un jucator incredibil, cu o calitate fantastica. Arata ca Messi. Am citit recent o declaratie a sa, in care spunea ca eu am fost unul dintre idolii sai. M-am simtit extraordinar", a spus Ronaldo.

Chiar daca este mare fan al lui Salah, Ronaldo tine cu Real Madrid, fosta sa echipa, in finala de la Kiev.

"Cred ca se va termina 3-2", a mai spus Ronaldo.

"Daca Realul va castiga trofeul din nou, va fi ceva unic in istorie. Sunt foarte optimist in aceasta privinta", a mai spus el.