Un antrenor din SUA își învață sportivii să-și pălmuiască adversarii ca Will Smith!

Andre Hart, antrenorul fundașilor echipei de fotbal american de la Jackson State University (Mississippi), își învață jucătorii să le aplice adversarilor "tehnica Will Smith".

Antrenorul arată pe un manechin cum trebui pălmuiți corect adversarii

Acesta lucrează cu studenții la antrenament pălmuirea jucătorilor adverși, care stau între ei și quarterback-ul vizat de placaj. "L-a lovit cu palma! Nu cu degetele! Le vom zdruncina creierii, apoi îi vom 'willsmith-ui' !", se aude pe imagini, în timp ce antrenorul le arată pe un manechin de antrenament cum trebuie loviți corect adversarii pentru a fi năuciți rapid. Jucătorii folosesc, la rândul lor, tehnica Will Smith învățată, repetând gestul.

JSU este o universitate înființată în 1877, după terminarea Războiului Civil din SUA, dar înaintea adoptării Civil Right Act din 1964, care a pus capăt segregării pe bază de rasă, fiind cunoscută ca făcând parte din categoria "public historically Black universities", dedicate preponderent studenților de culoare.

Palma dată de Will Smith i-a adus o interdicție de 10 ani la Oscar

La începutul acestei luni, actorul Will Smith a primit o interdicție de participare pentru următorii 10 ani la ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Pedeapsa vine după ce actorul l-a pălmuit puternic pe comediantul Chris Rock, care prezenta evenimentul, pentru că a făcut o glumă pe scenă despre tunsoarea scurtă a soției acestuia, Jada Pinkett Smith, fără să știe că aceasta suferă de alopecia areata, o boală autoimună, care provoacă căderea părului, din cauza unor dezechilibre chimice, dar și a stresului.

Reacțiile, între critici aspre și acuzații de rasism

Gestul a împărțit în două comunitatea de culoare din SUA, mulți reproșându-i lui Smith că lovitura sa este singulară în istoria decernării premiilor și nu a făcut decât să confirme stereotipul că afro-americanii sunt violenți și că nu își pot stăpâni nervi, în timp ce alții au dat vina pe rasismul sistemic pentru acuzele aduse actorului.

Will Smith este cunoscut din filme precum "The Fresh Prince of Bel-Air", "Bad Boys", "Men in Black", "Ali", "Independence Day", "Enemy of the State", "Hitch", "Hancock", "I, Robot", "Suicide Squad" sau "I Am Legend" și a primit, în acest an, premiul Oscar la categoria "Cel mai bun actor în rol principal" pentru rolul Richard Williams, tatăl tenismenelor Venus și Serena Williams, în "King Richard".