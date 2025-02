Will Smith vs Brad Pitt! Cine câștigă Super Bowl-ul starurilor? (LIVE pe VOYO, de la 1:30)

de Dan Popescu

Welcome to the Super Bowl 2025! Aceasta nu e un eveniment sportiv de clasă mondială. Este mai mult decât atât. Este un show la la nivel planetar și va fi în direct pe voyo.ro. Dar există show-uri fără vedete? Super Bowl nu înseamnă doar ce se întâmplă în teren. Este seara care contează, este și scena unde cei care nu joacă fotbal american fac spectacol. Cine ține cu Chiefs? Cine ține cu Eagles? Și nu ne referim la noi, muritorii. Aveti mai jos Super Bowl-ul vedetelor.



EAGLES



Kevin Hart



Unul dintre cei mai faimoși actori de comedie din lume, Kevin Hart a crescut în nordul Philadelphiei, ca un “Vultur”. Hart a încercat să urce pe scenă pentru a sărbători alături de echipă triumful din Supe Bowl 2018, dar staff-ul din securitatea evenimentului nu l-a lăsat să treacă. Hart a spus în 2023 că într-o zi va fi pe podium pentru o sărbătoare a “Vulturilor”. Poate că va realiza acest vis duminică, în direct pe voyo.ro.

Bradley Cooper

Oricine a urmărit un meci de pe teren propriu cu Philadelphia Eagles în ultimii cinci ani l-a văzut probabil pe Bradley Cooper pe marginea terenului sau în tribune. Superstarul de la Hollwood s-a născut și a crescut în Philadelphia și a spus că multe amintiri din copilărie gravitează în jurul meciurilor echipei favorite. Cooper a fost în Minnesota in 2018, când Philadelphia Eagles a câștigat primul Super Bowl din istorie. Și s-a bucurat ca un copil.

Will Smith

Celebrul „Prinț din Bel-Air” este un fan Eagles cu mult înainte să fi devenit un actor faimos. Originar din Philadelphia, Smith a iubit echipa încă de când era un copil. El a postat o poezie despre Eagles pe o rețea de socializare înainte de triumful celor de la Eagles în Super Bowl 2018. Un vers din acea poezie a rămas celebru si este acum parte din forța echipei:”Philly is in the building!”

Miles Teller

Starul din „Top Gun: Maverick” și „Whiplash” este din Downingtown, Pennsylvania și este un fan Philadelphia Eagles de o viață. Are o legătura specială cu unul dintre cei mai mai buni jucători pe care i-a avut vreodată Philadelpia, Jason Kelce. Nimeni altul decât fratele lui Travis Kelce, cel care o relație mediatizată la nivel mondial cu faimoasa Taylor Swift. Cei doi sunt primii frați care au fost vreodată adversari într-un Super Bowl în 2023. Înainte de meci, mama lor a fost întrebată cu cine ține. Doamna a preferat să dea cu banul. A ieșit Travis, care avea să și câștige acel Super Bowl.

Sylvester Stallone

Omul care a făcut legendă în seria Rocky Balboa este născut în New York. Dar Rocky s-a filmat in Philadelphia. Stallone a făcut orașul celebru, iar orașul l-a făcut celebru pe el. Stallone și-a făcut o parte din studii în zona Philadelphia și este un fan Eagles de când era copil. Coloana sonoră din Rocky 1 este melodia pe care jucătorii de la Eagles intră pe teren la meciurile de acasă.