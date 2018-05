Reactia lui Ilie Nastase dupa scandalul monstru de azi-noapte: "MERG LA CEDO! MILITENII m-au tras din masina si m-au dat cu fata de asfalt"

Ilie Nastase a ajuns azi-noapte la o sectie de Politie din capitala, dupa ce a fost depistat la volan avand o alcoolemie de 0.05%.

Ilie Nastase a povestit ce s-a intamplat si anunta ca va merge la CEDO. Acesta s-a declarat scandalizat de modul brutal in care a fost tratat.

"Militienii, ca nu pot sa le zic politistii. Politistii nu sunt agresivi. Am facut doi metri din Parcul Herastrau si m-au oprit. Ati baut? Da, trei beri. Haideti, domnul Nastase, ati baut mai mult. M-au pus sa suflu. Am spus ca nu, vreau sa merg la militie si sa suflu. M-a tras unul din masina, m-a dat cu fata de asfalt, s-a urcat unul pe mine si mi-a pus catusele. Intr-un fel m-au batut inainte. Dupa ce mi-a facut testul alcool, a iesit 0,05, a venit un alt militian si a spus ca trebuie sa ii luam sange astuia, ca a baut. Mi-au luat si test pentru droguri. Oamenii astia sunt dusi. 005. Asa scrie si in procesul verbal. Erau doi. Mi s-a facut rana de la catuse", a povestit Ilie Nastase la Antena 3.



"Mi s-a spus ca asa se face cand nu accepti si esti agresiv. Poate am fost agresiv verbal, dar fizic nu puteam sa fiu. Ei stau la panda. Nu doar pentru mine, pentru toata lumea. Ce poti sa faci seara acolo? Sa mananci si sa bei. Cand ii spui ca ai baut trei beri si iti spune ca ai baut mai mult, cum reactionezi? Ma voi duce la CEDO. Doamna ministru si secretara de stat ai dansei nu au vrut sa raspunda la telefon. Daca vrei sa arestezi, sa-i pui catusele unui fost parlamentar sau general, treci un pic mai sus, ca aia nu gandesc cu picioarele ca ei. Mi-au spus ca eram un pericol public", a mai spus Nastase.

"Daca m-ai oprit la trei metri, care era pericolul? Ei au filmat, dar doar cand eram in masina cu ei. Au filmat doar ce au vrut ei. La sectie unii mai radeau, erau fericiti ca au prins un peste mai mare. Ma duc sa imi iau certificat medico-legal. O sa ma duc la CEDO. Nu ma duc la doamna Dan, ca nu o intereseaza. Ei trebuiau sa reactioneze altfel. Erau trei masini de politie. Cred ca nu actionau asa nici daca eram cel mai mare terorist", a completat acesta.

Ilie Nastase s-a ales cu un dosar penal in urma incidentului.