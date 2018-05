INCREDIBIL! DOUA DOSARE penale pentru Ilie Nastase intr-o singura zi. Ce a facut in momentul in care a plecat de la Spitalul Floreasca

Ilie Nastase a fost incatusat azi-noapte in zona de nord a Bucurestiului, dupa ce a fost depistat conducand sub influenta bauturilor alcoolice.

Ilie Nastase a ajuns la sectia de politie azi-noapte. Dimineata, el a trebuit sa mearga la Spitalul Floreasca, pentru recoltarea de probe biologice.

Acolo, scrie Digi24, fostul tenismen a fost retinut din nou de Politie, alegandu-se cu inca un dosar penal.

Nastase a vrut sa plece de la Floreasca pe scuter, dar a fost oprit de oamenii legii, intrucat avea permisul suspendat.

Fostul tenismen s-a suit totusi pe scuter, a intrat pe contrasens, a taiat dubla linie continua si a trecut pe rosu.

"Cica n-am nu stiu ce asigurare. Si cica am dosar penal. Nu i-ati vazut la colt. Stateau la panda acolo, la colt. Intrebati-l pe dansul (n.r politistul de langa el) ce am facut. Nu am facut nimic. Am dosar penal, adica sunt penal. M-a oprit, a zis ca am trecut pe rosu, dar era verde. Azi dimineata aveam 0.05 la mie alcoolemia. S-a intamplat la 1 dimineata, credeti ca mai am acum aia 0.05%? Cand este militian nu poti sa fii politist. Ei sunt militieni si a recunoscut si doamna Kovesi. Este un stat militienesc in Romania. Uite-i. Imbracati cum sunt. (...) Merge unde e Borcea, la Jilava", a spus Ilie Nastase.