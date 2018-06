Cine e islandezul care a pus mana pe tricoul lui Messi dupa meciul de la Mondial! A costat in toata cariera lui cat ia Messi intr-o luna

"Vikingul" Bjarnason l-a tinut la respect pe Messi in meciul de la Mondial. La final, mijlocasul a facut schimb de tricouri cu decarul argentinian.

Unul dintre fotbalistii care l-au marcat pe Messi in meciul dintre Islanda si Argentina, incheiat 1-1, a facut la finalul partidei schimb de tricouri cu supervedeta sudamericanilor.

Jucatorul care a pus mana pe tricoul lui Messi la finalul partidei este Birkir Bjarnason, mijlocas care a si avut o ocazie mare de gol!

Bjarnason are 68 de selectii in nationala Islandei si 9 goluri marcate. El joaca la Aston Villa de un an, dupa ce a mai trecut de-a lungul carierei pe la Viking, Bodo/Glimt, Standard Liege, Pescara, Sampdoria si Basel.

Echipele care au dat bani pentru transferul sau au fost Pescara (1 milion de euro), Sampdoria (900.000 euro), FC Basel (1.8 milioane euro) si Aston Villa (1.8 milioane euro).

In sezonul recent incheiat, Bjarnason a fost la un pas sa promoveze in Premier League, dar Aston Villa a pierdut finala Play Off-ului din Championship, in fata lui Fulham.

Birkir Bjarnason are 30 de ani.

1.8 milioane euro este cota de piata a lui Bjarnason



Circa 50 de milioane de euro castiga Leo Messi intr-un singur sezon la Barcelona