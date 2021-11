Cel mai important om al Islandei. Vikingul pletos care a înscris de trei ori în poarta Franței și a învins Anglia. România - Islanda, 21:45, LIVE pe Pro TV și VOYO

România - Islanda e de la 21:45, LIVE pe Pro TV și VOYO.

Fost internațional de juniori U17 și U19, Bjarnason a participat la Europeanul de tineret din 2011, alături de o generație care anunța progresul fotbalului islandez, din care mai făceau parte Gylfi Sigurdsson, Rurik Gislason, Aron Gunnarsson, Alfred Finnbogason, Bjorn Bergmann Sigurdarson sau Kolbeinn Sigtorsson.

Islanda a terminat atunci pe locul secund în Grupa 5 de calificare, după Cehia, dar înaintea Germaniei și Irlandei de Nord, iar la turneul final a obținut locul al treilea în Grupa A, după ce a învins Danemarca (3-1), dar a pierdut cu Belarus (0-2) și Elveția (0-2). Mijlocașul a debutat în naționala de seniori, în 2010, la 22 de ani, și acum este căpitanul echipei și cel mai important fotbalist din lotul nordicilor.

Poate deveni cel mai selecționat jucător din istoria Islandei

Ulterior, Bjarnason a fost în lot sau pe teren la cele mai mari rezultate din istoria naționalei Islandei, respectiv sfertul de finală de la Euro 2016 (Portugalia 1-1, Ungaria 1-1, Austria 2-1 / Anglia 2-1 / Franța 2-5) și calificarea la CM 2018 (Argentina 1-1, Nigeria 0-2, Croația 1-2). De-a lungul carierei, el a înscris de trei ori contra Franței (2012, 2016, 2018) și a devenit faimos pentru execuțiile sale senzaționale și părul lung și blond.

La meciul cu România, mijlocașul poate egala recordul de prezențe la națională, deținut acum de Runar Kristinsson (1987-2004 / ex-Ogryte, Lillestrom, Lokeren), care are 104 meciuri. Bjarnason are 103 prezențe și poate depăși acest record dacă joacă în meciurile contra "tricolorilor" și cu Macedonia de Nord, duminică. Aproape este și veteranul Birkir Mar Saevarsson, care a împlinit astăzi 37 de ani, și care a bifat până acum 102 partide. Însă, spre deosebire de Bjarnason, care este un pion de bază în angrenajul lui Arnar Vidarsson, Saevarsson a prins lotul pentru dubla din noiembrie, dar are mai puține șanse să evolueze.

Căpitanul Islandei este un adevărat globetrotter

Birkir Bjarnason (33 ani) este mijlocaș central și a evoluat la Viking FK (Norvegia / 2006-2008, 2009-2011), Bodo/Glimt (Norvegia / 2008), Standard Liege (Belgia / 2012), Pescara (Italia / 2012-2013, 2014-2015), Sampdoria (Italia / 2013-2014), FC Basel (Elveția / 2015-2017), Aston Villa (Anglia / 2017-2019), Al Arabi SC Doha (Qatar / 2019), Brescia (Italia / 2020-2021) și Adana Demirsport (Turcia / 2021). Pentru naționala Islandei are 103 meciuri și 14 goluri. Este campion al Elveției (2015-2016) și a reușit promovarea în Premier League (2019). În acest sezon, are 10 meciuri și un gol pentru Demispor, locul 10 din Super Lig, unde este coleg cu Mario Balotelli, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli și Gokhan Inler.