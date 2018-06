BELGIA - PANAMA LIVE CUPA MONDIALA 2018 | Dinamovistul Penedo, anuntat TITULAR! E singurul reprezentant al Ligii I

Urmareste BELGIA - PANAMA LIVE pe www.sport.ro de la ora 18:00.

Belgia, una dintre cele mai talentate echipe de la Cupa Mondiala de fotbal 2018, va debuta la turneul din Rusia, luni, la Soci (18,00), contra ... debutantei Panama, in cadrul Grupei G a competitiei.

''Diavolii rosii'' au o noua sansa de a confirma, dupa ce nu au reusit acest lucru la EURO 2016.

Selectionerul spaniol Roberto Martinez l-a trimis acasa pe fundasul Laurent Ciman, aflat in lot pentru orice eventualitate, avand in vedere ca starea de sanatate a aparatorilor Vincent Kompany si Thomas Vermaelen s-a imbunatatit. Belgia poate sa-i menajeze pe cei doi in perspectiva meciurilor mai importante cu Tunisia si Anglia, iar Dedryck Boyata ii poate lua locul lui Kompany.

Belgia nu a pierdut in preliminarii cu Martinez la carma, ibericul construind echipa in jurul vedetelor De Bruyne si Eden Hazard, ambii jucatori in Premier League.

In ciuda nemultumirii create de decizia lui Martinez de a-l lasa in afara lotului pe Radja Nainnggolan (AS Roma), Martinez i-a inspirat pe fanii belgieni sa creada echipa se poate ridica la nivelul performantei din 1986, cand ''diavolii rosii'' jucau semifinale.

Belgia tinteste departe si ar putea deveni cea mai mica tara care castiga Cupa Mondiala, de la Uruguay, in 1950.

Belgia va incepe probabil meciul de la Soci cu tridentul Mertens - Romelu Lukaku - Eden Hazard.

Panama, in lotul careia se afla portarul dinamovist Jaime Penedo, dar si Armando Cooper, fost mijlocas al Otelului Galati, s-a calificat in premiera la Cupa Mondiala, sub carma columbianului Hernan Dario Gomez. Panamezii au fost surclasati in martie de Elvetia cu 6-0, in meci amical, in timp ce Belgia a dispus cu 4-0 de o alta echipa din CONCACAF, mai valoroasa Costa Rica, chiar saptamana trecuta.

Singurul obiectiv al panamezilor la turneul din Rusia este sa nu se faca de ras. Panamezii nici nu au luat startul in preliminariile Cupei Mondiale pana in 1978, fiind mai preocupati de baseball.

La Cupa Mondiala din Brazilia (2014), belgienii s-au oprit in sferturile de finala. In lotul lui Roberto Martinez se afla 13 jucatori care evolueaza in Premier League, 11 dintre ei terminand pe primele cinci locuri cu echipele lor.

Echipele probabile care vor evolua pe Stadionul Fist din Soci (capacitate 44.287 locuri):

Belgia: Courtois - Vertonghen, Boyata, Alderweireld - Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco - Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard. Selectioner: Roberto Martinez.

Panama: Jaime Penedo - Roman Torres, Fidel Escobar, Eric Davis, Michael Murillo - Gabriel Gomez, Anibal Godoy, Armando Cooper, Edgar Barcenas, Jose Luis Rodriguez - Blas Perez. Selectioner: Hernan Dario Gomez.

Arbitru: Janny Sikazwe (Zambia).