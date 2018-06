Atentie, Romania! Cele 10 lucruri pe care le-am invatat dupa victoria Serbiei de la Mondial

Serbia a invins Costa Rica, scor 1-0, in primul meci disputat in Grupa E a Campionatului Mondial 2018. Ce ar fi putut sa remarce Cosmin Contra?

Serbia este adversara Romaniei in Grupa 4 din Seria C a UEFA Nations League, din care mai fac parte Muntenegru si Lituania. "Tricolorii" vor intalni Serbia pe 10 septembrie 2018, in deplasare, si pe 14 octombrie 2018, pe teren propriu.

1. Serbia este o echipa foarte inalta, iar media de inaltime a primului "11" din meciul cu Costa Rica a fost de 1,88 cm! (Titulari: Stojkovic 195cm - Ivanovic 185, Milenkovic 195, Tosic 186, Kolarov 187 - Matic 194, Milivojevic 186 - Tadic 181, Milinkovic-Savic 192, Ljajic 181 - Mitrovic 189 / Rezerve: Rukavina 177, Kostic 184, Prijovic 191 / Pe banca: Rajkovic 191, Dmitrovic 194 - Spajic 188, Veljkovic 188, Rodic 185, Zivkovic 170, Grujic 191, Radonjic 182, Jovic 181). De altfel, printre titularii Serbiei nu s-a regasit niciun fotbalist cu inaltimea mai mica de 180 cm (cei mai scunzi fiind Tadic si Ljajic, ambii 181cm), iar in tot lotul se gasesc doar doi jucatori aflati sub aceasta stacheta (Rukavina si Zivkovic). Jucatorii Serbiei sunt inalti, puternici, obisnuiti cu contactele fizice si extrem de agresivi, asa ca vom avea probleme foarte mari in ceea ce priveste duelurile 1 la 1.

2. Fazele fixe, un capitol la care Romania a fost deficitara in ultimii ani, vor fi extrem de importante in perspectiva intalnirilor din cadrul UEFA Nations Cup, unde nu numai Serbia are jucatori mai inalti decat noi, ci si Muntenegru sau Lituania. Cu o medie de inaltime cu aproape 10 centimetri mai mica decat sarbii, nationala noastra va avea parte de doua intalniri dificile, iar modul in care va reusi sa-si imbunatateasca prestatia in jocul aerian va putea decide si locul pe care vom termina in grupa. De exemplu, la amicalul cu Olanda, ultimul adversar decent cu o diferenta atat de mare de inaltime, am primit doua goluri cu capul, dupa centrari in careul nostru, pentru un 0-3 sec.

3. Desi exista si in lotul Romaniei jucatori capabili sa execute decent loviturile libere (Budescu, Stanciu, Grozav), echipa Serbiei are cativa fotbalisti care exceleaza la acest capitol, fiind demni urmasi ai lui Sinisa Mihajlovic (Aleksandar Kolarov, Sergej Milinkovic-Savic, Adem Ljajic, Andrija Zivkovic). Dovada ca loviturile libere din apropierea careului mare le pot rezolva sarbilor meciul este superbul gol marcat de Kolarov din lovitura libera in partida cu Costa Rica.

4. Mladen Krstajic a fost un fundas excelent si a evoluat la Partizan, Werder Bremen si Schalke, reprezentand nationala Serbiei timp de aproape un deceniu (1999-2008, 59 meciuri, 2 goluri). El are 44 de ani si antreneaza doar din 2016, cand a preluat nationala Serbiei din postura de antrenor interimar, fiind reconfirmat in functie, desi nu mai antrenase o alta echipa. Lipsa de experienta a lui Krstajic poate fi o vulnerabilitate pentru Serbia, care a fost, atat in calificari, cat si in partida cu Costa Rica, o echipa disciplinata, dar nu exceptionala din punct de vedere tactic, cunoscandu-se ca nu are pe banca un tehnician uns cu toate alifiile.

5. Krstajic l-a inlocuit in octombrie 2017 pe Slavoljub Muslin (aspru criticat de fanii sarbi si de presa pentru ca a intarziat intinerirea lotului si ca a preferat o selectie conservatoare), dar a mers tot pe mana veteranilor (Stojkovic 34 ani, Rukavina 34, Ivanovic 34, Tosic 33, Kolarov 32, Tadic 30 si Matic 30). Vestea buna pentru Serbia si rea pentru adversarele viitoare este ca se pregateste sa intre in scena generatia care in 2015 a castigat Campionatul Mondial U20. Deja, din aceasta generatie, Marko Gruijc (Liverpool, 22 ani), Adrija Zivkovic (Benfica, 21 ani), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, 23 ani), Milos Veljkovic (Werder Bremen, 22 ani) si Pedrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv, 22 ani) au prins lotul prentru Mondialul din Rusia. De asemenea, Serbia U19 a castigat Campionatul European in 2013, iar din acea echipa se regasesc cativa jucatori in lotul de Mondial sau in cel convocat la ultimelor partide din preliminarii (Aleksandar Mitrovic - Newcastle, Mijat Gacinovic - Eintracht Frankfurt, Nemanja Maksimovic - Valencia). Pe langa acestia exista zeci de alti numerosi jucatori sarbi selectionabili imprastiati la echipe din intreaga Europa, deci nationala Serbiei nu se va confrunta cu o lipsa de "material" de calitate.

6. Va fi aproape imposibil pentru Romania sa domine axul central al Serbiei (fundasii Milenkovic 195, Tosic 186 + inchizatorii Matic 194 si Milivojevic 186) asa ca tactica va fi probabil facuta ca sa ii prindem cu atacuri supranumerice si sa punem o presiune cat mai mare pe flancurile terenului, acoperite de doi veterani (Branislav Ivanovic, 34 ani, Zenit Sankt Petersburg / Aleksandar Kolarov, 32 ani, AS Roma), experimentati, dar din ce in ce mai lenti. Pentru acest lucru probabil ca va trebui sa schimbam modului de joc, pentru ca in clasicul 4-2-3-1, contra unei asezari similare a Serbiei, am fi dominati pe toate liniile.

7. Portarul Vladimir Stojkovic are aproape 35 de ani si este portarul cu cele mai multe selectii din istoria echipei nationale a Serbiei. El a jucat pana acum in Serbia (Steaua Rosie, Zemun, Partizan), Franta (Nantes), Olanda (Vitesse), Portugalia (Sporting), Spania (Getafe), Anglia (Wigan, Nottingham Forest), Grecia (Ergotelis) si Israel (Maccabi Haifa) si mai are contract cu Partizan Belgrad pana in 2022. Desi nu poate fi caracterizat ca unul dintre cei mai buni portari din lume, Stojkovic este un portar inalt si sigur in interventii, care scoate ce e de scos si greseste rar.

8. Spre deosebire de rivalii croati, care mai incearca sa faca si spectacol, Serbia joaca pragmatic si tinteste doar rezultatul sau calificarea. Daca nu ai mijloace sa raspunzi duelurilor duse la limita regulamentului si presingului agresit cu un joc rapid de pase din putine atingeri si cu demarcari intre linii, atunci ajungi sa joci cu mingi lungi si sarbii te-au adus unde au vrut. De asemenea, nationala Serbiei isi urmareste intr-un mod cinic obiectivele. In Grupa D de calificare la Campionatul Mondial 2018, sarbii si-au castigat toate meciurile cu echipele mai slab cotate, Moldova (3-0, 3-0) si Georgia (3-1, 1-0), reusind sa castige grupa desi nu au avut palmares pozitiv cu toate contracandidatele considerate de aceeasi valoare, respectiv Austria (3-2, 2-3), Irlanda (2-2, 1-0) si Tara Galilor (1-1, 1-1). De asemenea, "Оrlovi" sunt greu de invins daca au reusit sa marcheze primii.

9. Gabaritul fundasilor sarbi poate reprezenta un atu in multe meciuri, dar si un dezavantaj in fata unui adversar mai versatil. Costa Rica a pierdut, desi a adus de multe ori mingea in preajma careului sarb, a reusit centrari de calitate, dar a fost dominata total in jocul aerian de adversari, nereusind sa schimbe registrul dupa ce atacurile succesive au fost respinse de inaltii aparatori "plavi". Probabil ca sarbii ar avea probleme mult mai mari in fata unei echipe care foloseste jucatori rapizi in atac ce cauta spatii intre linii, combina cu iuteala si cu putine atingeri, cauta sa dejoace linia de ofsaid, folosesc mult benzile terenului si centreaza pe jos sau la semiinaltime pentru fotbalistii veniti din spate.

10. Sarbii au doar cativa fotbalisti ofensivi de mare viteza in lot (Tadic, Zivkovic), ceilalti jucatori de atac deplasati in Rusia fiind mai degraba masivi si lenti. Dar acestia raman decisivi si dezechilibranti pentru ca au o tehnica buna si pot oricand sa reuseasca un dribling, o centrare sau un sut surprinzatoare. E clar ca Aleksandar Mitrovic (189 cm / 83 kg) este folosit ca un "spargator de gheata", pentru a tine cel putin 2 fundasi adversi in permanenta in vecinatatea sa si pentru a le oferi spatii libere, pase si redublari coechipierilor din spatele sau. Adversara Serbiei trebuie sa se apere avansat, spre centrul terenului, pentru ca odata adusa mingea in apropierea careului advers exista posibilitati multiple pentru sarbi sa finalizeze o faza de atac.