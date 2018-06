SUEDIA - COREEA DE SUD LIVE CM 2018 | Suedezii nu au niciun jucator din campionatul intern! Echipele probabile

Urmareste SUEDIA - COREEA DE SUD LIVE pe www.sport..ro

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Reprezentativa Suediei, care a produs surpriza calificarilor, eliminand Italia, va intalni Coreea de Sud in primul sau meci la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, luni, la Nijnii Novgorod (ora 15,00), in Grupa F a competitiei.

Scandinavii inca nu au scapat de umbra lui Zlatan Ibrahimovic, desi acesta s-a retras din nationala de mai bine de un an.

Asiaticii conteaza pe un singur jucator de clasa, atacantul Son Heung-min (18 goluri pentru Tottenham in ultimul sezon, in toate competitiile) si nu traverseaza o forma prea buna.

Jucatori precum Emil Forsberg, John Guidetti si Ola Toivonen nu au reusit sa suplineasca macar in parte personalitatea acaparanta a lui Ibrahimovic, insa Suedia arata ca o echipa unita, fara individualitati.

Suedia, invinsa in martie de Romania in meci amical (1-0 la Craiova), nu a reusit sa inscrie in ultimele trei teste dinaintea turneului final.

Coreea de Sud se afla in fata celei de-a noua participari consecutive la Cupa Mondiala si spera sa evite o noua evolutie palida, cum a fost in Brazilia, cand a obtinut un singur punct in meciurile din grupa.

Suedia participa din nou la Cupa Mondiala pentru prima oara din 2006 (a 12-a prezenta), cel mai bun rezultat fiind finala jucata in 1958 cu Brazilia, pe teren propriu.

Cea mai buna performanta a sud-coreenilor este semifinala disputata in 2002, cand au gazduit turneul final impreuna cu Japonia.

Nordicii nu au castigat primul lor meci la o Cupa Mondiala din 1958, 3-0 cu Mexic, de atunci inregistrand cinci egaluri si doua esecuri.

Coreea de Sud a castigat doar unul din ultimele noua meciuri la Cupa Mondiala, 2-0 cu Grecia in prima partida din 2010.

Cele doua echipe au disputat patru meciuri directe, Suedia invingand de doua ori, in timp ce restul partidelor s-au incheiat la egalitate, inclusiv ultimul, in 2005, la Seul (2-2).

In Grupa F se mai afla campioana mondiala en titre, Germania, si Mexicul.

Echipele probabile pentru meciul programat pe stadionul din Nijnii Novogord (capacitate de 43.319 locuri):

Suedia: Olsen - Lustig, Granqvist, Lindelof, Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - M. Berg, Toivonen. Selectioner: Janne Andersson.

Coreea de Sud: Kim Seunggyu - Lee Yong, Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Park Jooho - Ki Sungyueng, Jung Wooyoung - Hwang Heechan, Lee Jaesung, Son Heungmin - Kim Shinwook. Selectioner: Shin Taeyong.

Arbitru: Joel Aguilar (El Salvador)