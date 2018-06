Record ISTORIC in Islanda! E incredibil ce s-a intamplat la remiza istorica de la Mondial cu Argentina! 

Islandezii isi continua aventura de vis in fotbalul mare.

Dupa ce au jucat sferturile la EURO 2016, islandezii au produs deja surpriza in primul meci de la Cupa Mondiala, 1-1 cu Argentina, una din marile favorite ale turneului din Rusia.

Remiza a fost traita cu sufletul la gura in Islanda, acolo unde partida de la TV a avut un share de 99,6% - adica aproape toti oamenii din tara care se uitau la TV urmareau partida nationalei cu nationala lui Messi.

99,6% of all the people watching their TV on Saturday were watching Argentina vs Iceland. True passion. https://t.co/qOTy5PtP1c — Icelandic Football (@icelandfootball) June 18, 2018



Selectionerul Islandei, Heimir Hallgrimsson, a laudat calitatile defensive ale echipei sale, care a tinut in sah Argentina lui Lionel Messi, sambata la Moscova (scor 1-1), in primul meci din istorie al insularilor la Cupa Mondiala de fotbal.

"A fost un meci mare. Pentru noi nu era cea mai simpla partida pentru un debut la Mondial, insa un punct impotriva Argentinei inseamna enorm. Este un moment important pentru echipa noastra, care ne va ajuta mult pentru meciurile urmatoare. E mai bine sa abordezi urmatoarea partida cu un punct decat cu niciunul. Stiam cum se va derula meciul, stiam dinainte ca vor avea 70% posesie si am jucat asa cum stiam. Trebuie sa salutam munca defensiva, disciplina jucatorilor nostri in fata unor fotbalisti de clasa mondiala. Nu este usor sa te aperi 90 de minute impotriva Argentinei", a declarat Hallgrimsson.

Chestionat in legatura cu sansele Argentinei la actuala Cupa Mondiala, selectionerul islandez a raspuns: "Argentinienii sunt obisnuiti cu reusitele la Cupele Mondiale, au castigat deja titluri si au fost in finala, in 2014. Fac parte din istoria Cupei Mondiale si cred ca vor ajunge departe la aceasta editie. Iata de ce considera ca este un mare succes ca am reusit sa le smulgem un punct".

In partida de la Moscova, Argentina a deschis scorul prin Sergio Aguero (min.19), insa islandezii au egalat prin Alfred Finnbogason (min.23). Sud-americanii puteau obtine victoria, insa starul Lionel Messi a ratat un penalty in minutul 64.