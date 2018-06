Neymar, IRONIZAT de marele Cantona! Imaginea fabuloasa postata pe internet! FOTO

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Brazilienii isi pun speranta in Neymar pentru prima Cupa Mondiala dupa 16 ani, insa cel mai scump jucator din istorie a dezamagit impotriva Elvetiei.

Neymar a fost faultat des de adversari si si-a petrecut mult timp certandu-se cu arbitrul.

Eric Cantona l-a iroanizat pe Neymar insa pentru frizura aleasa la primul meci de la Cupa Mondiala 2018.

Francezul si-a pus o portie intreaga de spaghete in cap :)

