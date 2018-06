NU SE POATE! Low a comis-o din nou! Cum a fost surprins pe banca Germaniei! FOTO

Criticat in trecut pentru gesturile sale din timpul partidelor, Low a promis ca se va abtine.

Dar la fel ca la toate turneele de pana acum, antrenorul german nu s-a putut abtine. El a fost surprins de camere in timpul infrangerii cu Mexic de la Mondial in timp ce se scarpina in nas.



Nu a fost cel mai dezgustator moment din cariera lui Low, insa reactiile au inceput sa curga pe retelele de socializare.

"Sa fie asta secretul succesului?" s-a intrebat un fan. Aseara nu a fost. Mexic s-a impus cu un istoric 1-0, socul Cupei Mondiale de pana acum.

