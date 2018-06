Un meci la mondial a fost de ajuns. Real il vrea pe Zidane al Serbiei, viitorul adversar al Romaniei batut de FCSB :)

Marile cluburi europene stau cu ochii pe vedetele de la Mondial.

Pentru Real Madrid, un singur meci a fost de ajuns pentru a forta transferul lui Sergeij Milinkovic-Savic de la Lazio. Mijlocasul a facut un meci fantastic importriva celor din Costa Rica. Poreclit "Zidane din Serbia", Savic a fost trecut deja pe lista tinerilor de urmarit la Cupa Mondiala din Rusia.

Manchester United il curteaza de mult timp pe Savic, insa Lazio cere o suma mai mare de 100 de milioane de euro pentru el.

La fel ca Zidane, Savic e nascut in Spania, iar tatal sau a jucat la Lleida. In urma cu cateva luni, selectionerul Serbiei a fost demis in urma unui conflict cu Savic, vedeta principala a sarbilor la aceasta editie de Cupa Mondiala.

AS scrie ca sefii Madridului sunt gata sa faca o oferta generoasa pentru a-si asigura serviciile noului Zidane.

Savic a fost pe teren la dubla dintre Lazio si FCSB din Europa League, 1-0 pentru romani in tur si 5-1 pentru italieni la retur.