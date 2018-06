WOW: Sergio Ramos l-a IRONIZAT pe Ronaldo la antrenamente! Gestul facut de spaniol. VIDEO

Ronaldo a facut un meci istoric impotriva Spaniei, hattrick de senzatie in remiza 3-3 dintre cele doua favorite la finala din Rusia.

Meciul a fost plin de scene controversate si de imagini istorice.

Ronaldo a deschis scorul dintr-un penalty obtinut tot de el, faza contestata de spanioli.

Sergio Ramos l-a ironizat la antrenament pe Ronaldo, care cazut intr-un duel cu Nacho. Ramos a facut la fel, iar apoi a glumit cu Nacho: "Iar, Nacho? Iar?", a spus capitanul lui Real Madrid.

Ramos taking the piss out of CR7 in training FFS. The man is just a hero pic.twitter.com/RcJ2JE89gK