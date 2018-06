Au inlocuit IN SECRET celebra statuie a lui Ronaldo din aeroport! :)) Cum arata acum

Statuia lui Ronaldo devenita celebra in toata lumea pentru felul original ( :) ) in care arata a fost schimbata peste noapte. Familia lui Ronaldo a cerut inlocuirea sculpturii initiale, au anuntat purtatorii de cuvant ai aeroportului din Madeira.

"Muzeul CR7 ne-a cerut sa inlocuim statuia, sa o punem pe aceasta in loc. Ne-am gandit sa acceptam. In orice caz, o avem pusa bine si pe cea veche", a spus Duarte Ferreira, director al aeroportului din Madeira.

Autorul sculpturii initiale, Emanuel Santos, n-a fost anuntat de schimbare. Conform ziarelor din Portugalia, artistul a fost 'profund afectat'.

Schimbarea ar fi avut loc in noaptea de joi spre vineri si a fost intens contestata de fanii din toata lumea.



