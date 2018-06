Cristiano Ronaldo "si-a bagat coada" in unul dintre cele mai solide cupluri din lumea tenisului: "El este, fara indoiala, cel mai bun"

Kristina Mladenovic a urmarit partida Portugalia - Spania de la Cupa Mondiala din Rusia si nu s-a putut abtine sa-si arate admiratia fara de starul portughez pe retelele de socializare.

"El este, fara indoiala, cel mai bun din toate timpurile. RONALDOOO", a scris jucatoarea din Franta pe Twitter.

He is without any doubt the best of all times ⚽️ RONALDOOOOOOO @Cristiano #WorldCup #PORSPA