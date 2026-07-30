FK Auda - FCSB, de la 19:00 (LIVE pe VOYO). Echipe probabile + cine este favorită la calificare + pronosticul lui Dan Chilom

După rezultatul surprinzător din tur (2-3), toți ochii sunt țintiți acum pe meciul retur de la Riga, acolo unde Auda, deținătoarea Cupei din Letonia, primește vizita FCSB -ului, formație care a terminat pe 8 sezonul precedent în Superligă.

Pentru casele de pariuri rezultatul din tur a fost unul total neașteptat, Auda primind înaintea meciului din Ghencea o cotă de 17.00 pentru un eventual succes.

FK Auda - FCSB

La retur, tot echipa bucureșteană este favorită la victorie, cu o cotă de 1.62

Auda are 4.60 pentru un succes în timp regulamentar.

Egalul este cotat cu 4.00