FK Auda - FCSB, de la 19:00 (LIVE pe VOYO). Echipe probabile + cine este favorită la calificare + pronosticul lui Dan Chilom

FK Auda - FCSB, de la 19:00 (LIVE pe VOYO). Echipe probabile + cine este favorită la calificare + pronosticul lui Dan Chilom Conference League
SPORT.RO
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Turul 2 preliminar Conference League: FK Auda - FCSB, live pe VOYO, de la 19:00.

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FCSBpronosticlive auda - fcsbanalizadan chilomfk audaLIVEEchipe probabileCote pariuriConference League
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de Dan Chilom

FK Auda - FCSB, live pe VOYO, de la 19:00, în Conference League

După rezultatul surprinzător din tur (2-3), toți ochii sunt țintiți acum pe meciul retur de la Riga, acolo unde Auda, deținătoarea Cupei din Letonia, primește vizita FCSB -ului, formație care a terminat pe 8 sezonul precedent în Superligă.

Pentru casele de pariuri rezultatul din tur a fost unul total neașteptat, Auda primind înaintea meciului din Ghencea o cotă de 17.00 pentru un eventual succes.

FK Auda - FCSB

La retur, tot echipa bucureșteană este favorită la victorie, cu o cotă de 1.62

Auda are 4.60 pentru un succes în timp regulamentar. 

Egalul este cotat cu 4.00

La calificare în turul următor, lucrurile sunt foarte echilibrate:

Auda merge mai departe - 1.83 

FCSB merge mai departe - 1.89

FK Auda - FCSB | Echipe probabile

FK Auda: Purins - Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis - Daskevics (cpt.), Y. Traore, Hussaini - Diedhiou, Kone, Bongemba;

FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore - Boutoutaou, Cisotti, Tănase (cpt.), Oct. Popescu - Bîrligea

Pariul ambele marchează are o cotă destul de mare ținând cont de meciul din tur în care s-au marcat 5 goluri, 1.77.

Cine se va impune în această  „dublă” va înfrunta în turul 3 preliminar de Conference câștigătoarea duelului NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

Meciul se va juca pe Stadionul Skonto din Riga, care are o capacitate 6900 de locuri. 

FCSB este într-o formă bună în campionatul intern, având două victorii din două posibile, împotriva lui UTA (4-0), și Csikszereda, 2-0. 

Tom Owen din Țara Galilor va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,23 cartonașe galbene pe meci, și 0,23 roșii. 

Sugestia Sport.ro: 

FCSB marchează minim 2 goluri în meci

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