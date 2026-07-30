de Dan Chilom
FK Auda - FCSB, de la 19:00 (LIVE pe VOYO). Echipe probabile + cine este favorită la calificare + pronosticul lui Dan Chilom
Turul 2 preliminar Conference League: FK Auda - FCSB, live pe VOYO, de la 19:00.
După rezultatul surprinzător din tur (2-3), toți ochii sunt țintiți acum pe meciul retur de la Riga, acolo unde Auda, deținătoarea Cupei din Letonia, primește vizita FCSB -ului, formație care a terminat pe 8 sezonul precedent în Superligă.
Pentru casele de pariuri rezultatul din tur a fost unul total neașteptat, Auda primind înaintea meciului din Ghencea o cotă de 17.00 pentru un eventual succes.
FK Auda - FCSB
La retur, tot echipa bucureșteană este favorită la victorie, cu o cotă de 1.62
Auda are 4.60 pentru un succes în timp regulamentar.
Egalul este cotat cu 4.00
La calificare în turul următor, lucrurile sunt foarte echilibrate:
Auda merge mai departe - 1.83
FCSB merge mai departe - 1.89
FK Auda - FCSB | Echipe probabile
FK Auda: Purins - Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis - Daskevics (cpt.), Y. Traore, Hussaini - Diedhiou, Kone, Bongemba;
FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore - Boutoutaou, Cisotti, Tănase (cpt.), Oct. Popescu - Bîrligea
Pariul ambele marchează are o cotă destul de mare ținând cont de meciul din tur în care s-au marcat 5 goluri, 1.77.
Cine se va impune în această „dublă” va înfrunta în turul 3 preliminar de Conference câștigătoarea duelului NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).
Meciul se va juca pe Stadionul Skonto din Riga, care are o capacitate 6900 de locuri.
FCSB este într-o formă bună în campionatul intern, având două victorii din două posibile, împotriva lui UTA (4-0), și Csikszereda, 2-0.
Tom Owen din Țara Galilor va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,23 cartonașe galbene pe meci, și 0,23 roșii.
Sugestia Sport.ro:
FCSB marchează minim 2 goluri în meci
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