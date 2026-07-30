Marius Baciu, antrenorul lui FCSB, a vorbit la Play On Sport, pe VOYO, înainte de meciul cu FK Auda și a evidențiat că-i simte pe jucătorii săi pregătiți și focusați să întoarcă rezultatul din tur.

În prima manșă dintre FCSB și FK Auda, letonii s-au impus cu 3-2 la București, pe stadionul ”Steaua”, marcând astfel faptul că ei vor fi favoriți la meciul de la Riga.

”Ați antrenat și penalty-uri?” Marius Baciu, declarații înainte de FCSB - Auda: ”Azi nu o să mai avem scuza terenului”

”Băieții sunt foarte bine, concentrați pentru astăzi. E o partidă importantă. Ne-am pregătit, ne-am recuperat, abia aștept să înceapă meciul.

E un teren foarte bun, un gazon foarte bun, ținând cont că în urmă cu două zile s-a mai disputat un joc aici. Arată bine. Nu putem avea scuza terenului astăzi.

Vă așteptați să se închidă Auda, să țină de rezultat? Nu știu cum au pregătit ei, noi suntem pregătiți pentru orice. Clar, și la meciul tur au avut o perioadă în care s-au apărat în cinci. Noi suntem precauți și foarte concentrați la ce se va întâmpla.

(n.r. Ați antrenat și penalty-uri?) Se poate întâmpla orice, clar ne-am dori să se termine mai repede jocul să câștigăm în cele 90 de minute, dar la fotbal se poate întâmpla orice.

(n.r. E Pădurariu în primul 11. E o surpriză?) Surpriză, pentru că el a avut evoluții foarte bune, nu doar la jocuri, dar și la antrenamente”, a spus Marius Baciu.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu