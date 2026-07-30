Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2.

Florin Gardoș: „Îi induce în eroare pe adversari”

Cu o oră înainte de fluierul de start al partidei de la Riga, de pe arena „Skonto stadions”, Andrei Grecu îi va avea în platoul emisiunii Play on Sport de pe VOYO pe Florin Gardoș, Cristi Pulhac și Mihai Mironică.

Florin Gardoș a analizat primul '11' de la FCSB pentru meciul cu Auda și concluzionat ironic faptul că roș-albaștrii vor să îi inducă în eroare pe letoni prin așezarea lui Boutoutaou la mijloc pe foaia de joc.

Fostul fotbalist de la FCSB a spus și care ar putea fi zona vulnerabilă a fostei campioane a României în duelul cu Auda.

„Nu știu dacă se mai practică, dar pe finalul meu de carieră, acum cinci-șanse ani, antrenorii își puneau greșit jucătorii pe foia de joc, ca să îi inducă în eroare pe adversari, dar nu cred că aici e cazul, nu cred că se mai practică.

Deși Radunovic a dat gol cu Cskiszereda, nu cred că e chiar atât de confortabil în poziția aia. În rest, pare că este cea mai bună echipă, pentru că Octavian Popescu este într-o formă bună, cu fundașii centrali s-a mers și în campionat pe cuplul ăsta.”, a spus Florin Gardoș, în emisiunea Play on Sport de pe VOYO.

Echipele de start în Auda - FCSB:

Auda (4-3-3): Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou

Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda

Antrenor: Didier Zanetti

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea

Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa