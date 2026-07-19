După un debut reușit în Superligă (2-0 cu FC Argeș), FCSB se pregătește de startul aventurii în Conference League, o așteaptă la București pe Auda (joi, ora 20:30), iar Mihai Stoica are semne de întrebare majore înaintea confruntării cu echipa din Letonia.

Dacă prestația contra argeșenilor a fost una bună și, între timp, roș-albaștrii s-au mișcat și în mercato, dubiile președintelui Consiliului de Administrație al fostei campioane sunt legate de starea gazonului din Ghencea. Contra formației lui Bogdan Andone, terenul a arătat foarte rău și a pus probleme ambelor echipe, situație care se va repeta și la partida de joi. Chiar dacă între meciul cu FC Argeș și cel cu Auda există o distanță de șase zile!

O ciupercă atacă gazonul. MM: "Execrabil, groaznic!"

Cum jucătorii antrenați de Marius Baciu vin după un cantonament olandez în care au fost forțați din punct de vedere fizic, un gazon greu reprezintă fix ceea ce nu aveau nevoie la startul unui nou sezon.

Partea și mai rea? Pentru că iarba e atacată de o cipercă, organizatorii nu pot interveni pentru a-l reface, mai ales în contextul căldurii excesive din această perioadă: "Singura chestie care îmi dă temeri e terenul execrabil pe care trebuie să jucăm. Nu e vina nimănui, nu e vina celor care-l îngrijesc, pentru că e o ciupercă. Am pățit asta și la Urziceni, am pățit și pe Ghencea acum mult timp. Terenul arată groaznic!", a declarat Mihai Stoica, sâmbătă, la Prima Sport.

Starea gazonului arenei bucureștene a reprezentat un subiect de discuție și pentru Marius Baciu, cel care a atras atenția la finalul partidei cu FC Argeș asupra standardelor joase la care se prezintă acesta: "Parcă mă bucură că am jucat cum am jucat pe acest teren, foarte greu. Poate că și din cauza căldurilor. Sper să fie mult mai bun dacă vom mai juca aici. N-a fost ceea ce ne doream", a punctat antrenorul FCSB-ului.