Fostul pariu al lui Becali a rămas fără echipă! Ce se întâmplă cu fostul jucător al FCSB

Ajuns la 27 de ani, Andrei Vlad traversează o perioadă complicată din punct de vedere profesional. După plecarea de la FCSB în ianuarie 2025, cariera sa nu a urmat traiectoria dorită, iar în acest moment fotbalistul este fără echipă.

Goalkeeper-ul originar din Târgoviște a rămas liber de contract după ce angajamentul său cu Arka Gdynia a expirat, o echipă la care nu a bifat nici măcar un minut pe teren.

„Avem anumite discuții în momentul de față. Există interes din partea de est a Europei, dar și din România. Prioritatea noastră este ca Andrei să prindă un transfer înspre partea de vest. Mă refer aici la Belgia, Olanda, Elveția, chiar și liga a doua din Spania. Andrei se pregătește în continuare, nu a pierdut vremea. Așteptăm și sperăm să luăm cea mai bună decizie. Nu ne grăbim”, a spus Traian Gherghișan, potrivit DigiSport.