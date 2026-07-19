Fostul pariu al lui Becali a rămas fără echipă! Ce se întâmplă cu fostul jucător al FCSB

Fostul pariu al lui Becali a rămas fără echipă! Ce se întâmplă cu fostul jucător al FCSB Stranieri
SPORT.RO
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Andrei Vlad s-a despărțit de formația poloneză Arka Gdynia și este liber de contract, iar agentul său încearcă să îi găsească o echipă în vestul Europei.

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Din articol

Ajuns la 27 de ani, Andrei Vlad traversează o perioadă complicată din punct de vedere profesional. După plecarea de la FCSB în ianuarie 2025, cariera sa nu a urmat traiectoria dorită, iar în acest moment fotbalistul este fără echipă.

Goalkeeper-ul originar din Târgoviște a rămas liber de contract după ce angajamentul său cu Arka Gdynia a expirat, o echipă la care nu a bifat nici măcar un minut pe teren.

„Avem anumite discuții în momentul de față. Există interes din partea de est a Europei, dar și din România. Prioritatea noastră este ca Andrei să prindă un transfer înspre partea de vest. Mă refer aici la Belgia, Olanda, Elveția, chiar și liga a doua din Spania. Andrei se pregătește în continuare, nu a pierdut vremea. Așteptăm și sperăm să luăm cea mai bună decizie. Nu ne grăbim”, a spus Traian Gherghișan, potrivit DigiSport.

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Experiențele de după plecarea din România

Transferat la echipa din Capitală în 2017 pentru 400.000 de euro de la Universitatea Craiova, Vlad a apărat poarta roș-albaștrilor timp de opt ani. A fost om de bază cu precădere în sezoanele 2019/2020, 2020/2021 și 2021/2022, adunând 121 de apariții, înainte de a-și pierde statutul de titular.

După încheierea colaborării cu echipa bucureșteană, portarul a evoluat pentru formația kazahă Aktobe. Acolo a adunat 24 de meciuri, reușind să mențină poarta intactă în nouă dintre ele, în timp ce în restul de 15 partide a primit 23 de goluri.

În momentul de față, portarul este cotat la 300.000 de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt. A atins vârful carierei în 2021, când era cotat la un milion de euro.

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