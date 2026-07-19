FCSB forțează un transfer neașteptat: un fundaș central de la Cupa Mondială 2026 este gata să semneze

Finanțatorul echipei a transmis inițial că nu dorește să mai aducă un stoper, bazându-se pe Mihai Popescu, Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana și Andre Duarte. Datele problemei s-au schimbat radical în ultimele zile. Popescu a acuzat probleme medicale, iar Ngezana va fi indisponibil pentru mai bine de două luni. Astfel, campania de achiziții a bucureștenilor a fost redeschisă de urgență.

Experiență de la Cupa Mondială pentru axul central

Principala țintă a momentului este Dylan Batubinsika, un fundaș central în vârstă de 30 de ani. Rămas liber de contract după despărțirea de formația elenă AE Larisa, apărătorul are un istoric interesant, fiind format la academia celor de la PSG. Mai mult, stoperul a făcut parte din lotul RD Congo la Cupa Mondială 2026, turneu la care a fost rezervă neutilizată în toate partidele disputate de naționala africană, potrivit Digisport.

Potrivit portalului de specialitate Transfermarkt, Batubinsika este evaluat la 600.000 de euro, având în CV echipe cu greutate, precum Saint-Etienne, Antwerp, Famalicao și Maccabi Haifa.