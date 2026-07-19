FCSB forțează un transfer neașteptat: un fundaș central de la Cupa Mondială 2026 este gata să semneze

FCSB forțează un transfer neașteptat: un fundaș central de la Cupa Mondială 2026 este gata să semneze Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Defensiva FCSB a fost decimată de accidentări, forțând conducerea să acționeze rapid pe piață. Un jucător prezent la Mondial și un fundaș de perspectivă sunt așteptați la București.

TAGS:
Dylan BatubinsikaAE LarisaFCSB
Din articol

Finanțatorul echipei a transmis inițial că nu dorește să mai aducă un stoper, bazându-se pe Mihai Popescu, Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana și Andre Duarte. Datele problemei s-au schimbat radical în ultimele zile. Popescu a acuzat probleme medicale, iar Ngezana va fi indisponibil pentru mai bine de două luni. Astfel, campania de achiziții a bucureștenilor a fost redeschisă de urgență.

Experiență de la Cupa Mondială pentru axul central

Principala țintă a momentului este Dylan Batubinsika, un fundaș central în vârstă de 30 de ani. Rămas liber de contract după despărțirea de formația elenă AE Larisa, apărătorul are un istoric interesant, fiind format la academia celor de la PSG. Mai mult, stoperul a făcut parte din lotul RD Congo la Cupa Mondială 2026, turneu la care a fost rezervă neutilizată în toate partidele disputate de naționala africană, potrivit Digisport.

Potrivit portalului de specialitate Transfermarkt, Batubinsika este evaluat la 600.000 de euro, având în CV echipe cu greutate, precum Saint-Etienne, Antwerp, Famalicao și Maccabi Haifa.

Soluție internă pentru flancuri

Pe lângă interesul pentru internaționalul congolez, formația bucureșteană este pe cale să își asigure și serviciile lui Luca Stancu. Jucătorul urmează să parafeze o înțelegere valabilă pentru următoarele trei sezoane și reprezintă un avantaj tactic important, fiind eligibil pentru regula U21.

Evaluat la 300.000 de euro, Stancu este fundaș dreapta la bază, dar poate acoperi fără probleme și flancul stâng al apărării. În stagiunea precedentă, tânărul fotbalist a adunat 34 de apariții pe gazon, reușind să marcheze de două ori și să ofere tot atâtea pase decisive.

Aceste două posibile mutări continuă o campanie de mercato activă, în care FCSB i-a oficializat pe Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peste 170.000 de oameni s-au distrat pe litoral în acest weekend. Turist: ”O masă ne-a dus la 114 lei două persoane”
Peste 170.000 de oameni s-au distrat pe litoral în acest weekend. Turist: ”O masă ne-a dus la 114 lei două persoane”
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul pariu al lui Becali a rămas fără echipă! Ce se întâmplă cu fostul jucător al FCSB
Fostul pariu al lui Becali a rămas fără echipă! Ce se întâmplă cu fostul jucător al FCSB
Mihai Stoica a tras concluzia după primul meci al lui FCSB: „Cel mai bun jucător de pe teren”
Mihai Stoica a tras concluzia după primul meci al lui FCSB: „Cel mai bun jucător de pe teren”
FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament
FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
Lionel Messi, emoție pură înainte de finala Spania - Argentina: ce a transmis starul campioanei mondiale
Lionel Messi, emoție pură înainte de finala Spania - Argentina: ce a transmis starul campioanei mondiale
Fostul pariu al lui Becali a rămas fără echipă! Ce se întâmplă cu fostul jucător al FCSB
Fostul pariu al lui Becali a rămas fără echipă! Ce se întâmplă cu fostul jucător al FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"

Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

Costel Gâlcă semnează și revine pe bancă

Costel Gâlcă semnează și revine pe bancă

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Cristi Chivu, lăudat de „diamantul” lui Inter: „Un viitor de top”
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
Încă un transfer la FK Csikszereda! Mijlocaș ofensiv de națională
Lionel Messi, emoție pură înainte de finala Spania - Argentina: ce a transmis starul campioanei mondiale
Lionel Messi, emoție pură înainte de finala Spania - Argentina: ce a transmis starul campioanei mondiale
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
Rabiot a explodat după nebunia din finala mică: „Unele comportamente au fost inadmisibile”
E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge
E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge
Alte subiecte de interes
Steliano Filip is back! Fostul căpitan de la Dinamo anunță: "Am discuții în Liga 1"
Steliano Filip is back! Fostul căpitan de la Dinamo anunță: "Am discuții în Liga 1"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

stirileprotv Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

stirileprotv Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

stirileprotv România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!