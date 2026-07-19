FIFA a majorat fondurile alocate pentru Cupa Mondială din 2026, stabilind un record cu suma totală de 871 de milioane de dolari plătită celor 48 de echipe participante. Această sumă include peste 100 de milioane de dolari care au fost adăugaţi în aprilie, după ce unele federaţii din Europa au solicitat sprijin pentru acoperirea costurilor unui turneu desfăşurat în trei ţări, care a implicat cheltuieli considerabile de deplasare şi cazare.

Câți bani pimește Spania după câștigarea titlului mondial

Cele 51 de milioane de dolari reprezintă o sumă considerabilă, dar este totuşi nesemnificativă în comparaţie cu averile cheltuite în fotbalul mondial. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, suma de 51 de milioane de dolari este mai mică decât suma plătită marţi de clubul englez Brighton pentru transferul unui fundaş croat de 19 ani, Luka Vušković, care a petrecut cea mai mare parte a Cupei Mondiale pe banca de rezerve.

Premiile în bani de la Cupa Mondială:

FIFA acordă fonduri celor 48 de federaţii naţionale în două categorii: premii în bani în funcţie de cât de departe ajunge fiecare echipă în turneu şi plăţi uniforme destinate acoperirii costurilor de antrenament şi pregătire, scrie News.ro.

Toate cele 48 de federaţii primesc cel puţin 12,5 milioane de dolari pentru participarea la Cupa Mondială, inclusiv 10 milioane de dolari sub formă de premii pentru calificarea şi participarea în faza grupelor. Fiecare primeşte 2,5 milioane de dolari pentru antrenamentele şi cheltuielile dinaintea turneului. Aceşti bani plătiţi în avans au fost conveniţi la ediţiile anterioare ale Cupei Mondiale pentru a evita tensiunile dinaintea turneului, când nu era neobişnuit ca jucătorii să susţină că bonusurile nu fuseseră plătite de federaţia lor.

Premiile în bani cresc în funcţie de cât de departe au ajuns echipele.

Sumele mai mari vin ca urmare a cererilor formulate de federaţii

Unele federaţii, în special cele din Europa, au comunicat FIFA că structura premiilor în bani şi plăţile pentru costurile de pregătire stabilite anul trecut le-ar face să înregistreze pierderi financiare în cadrul turneului, cu excepţia cazului în care echipa lor ar ajunge departe în fazele eliminatorii.

Preşedintele federaţiei franceze, Philippe Diallo, a declarat pentru cotidianul sportiv L’Equipe că, de câteva luni, i-a atras atenţia preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, asupra faptului că echipele participante la Cupa Mondială nu sunt recompensate corespunzător, în comparaţie cu suma primită de Chelsea, câştigătoarea Cupei Mondiale a Cluburilor, în urmă cu un an. Aceasta a fost de 115 milioane de dolari, după ce FIFA a trebuit să promită o recompensă de nouă cifre pentru a convinge cluburile europene de renume să participe la competiţia reorganizată.

Echipele participante la Cupa Mondială care joacă meciuri în Statele Unite s-au confruntat, de asemenea, cu anumite obligaţii fiscale de care sunt scutite în Canada şi Mexic.

Campioana mondială primeşte, evident, cea mai mare sumă

Campioana Spania primeşte 51 de milioane de dolari, comparativ cu cele 42 de milioane de dolari acordate federaţiei argentiniene pentru câştigarea turneului din 2022 din Qatar. Acea ediţie, cu 32 de echipe, a avut un fond total de premii de 440 de milioane de dolari.

Ce primesc celelalte echipe:

Finalista învinsă (Argentina): 34 de milioane de dolari

Locul trei (Anglia): 30 de milioane de dolari

Locul patru (Franţa): 28 de milioane de dolari

Echipele din sferturile de finală (locurile 5–8): câte 20 de milioane de dolari

Echipele din optimile de finală (locurile 9–16): câte 16 milioane de dolari

Echipele din 16-imi (locurile 17–32): câte 12 milioane de dolari

Faza grupelor (locurile 33–48): câte 10 milioane de dolari

Zborurile şi cazarea la hotel au fost acoperite

Pe lângă sumele acordate şi în conformitate cu regulamentul Cupei Mondiale, FIFA era deja obligată să acopere costurile zborurilor dus-întors la clasa business pentru fiecare federaţie care participă la turneu, precum şi cazarea şi masa pentru o delegaţie de 50 de persoane, care include jucătorii. Costurile de cazare la hotel au început cu cinci nopţi înainte de primul meci al echipei şi s-au încheiat la o noapte după eliminarea acesteia.

FIFA a acoperit, de asemenea, costurile de transport intern pentru până la 50 de membri ai delegaţiei, precum şi „o flotă dedicată de vehicule, inclusiv un camion pentru echipament”.

Federaţiile de fotbal ale echipelor participante la Cupa Mondială au plătit „o asigurare adecvată... incluzând, dar fără a se limita la, accidentări, accidente, boli şi călătorii”, plus „costurile hoteliere neprevăzute” şi cazarea membrilor suplimentari ai delegaţiei.