Ce a ajuns să facă fostul mijlocaș de la FCSB și Universitatea Craiova: „Cred că a fost bine!”

Ce a ajuns să facă fostul mijlocaș de la FCSB și Universitatea Craiova: „Cred că a fost bine!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Hristo Zlatinski continuă să activeze în fotbal după retragerea din cariera de jucător. Bulgarul în vârstă de 41 de ani pregătește formația Ludogoreț III, cu care a încheiat sezonul pe poziția secundă în liga a treia.

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FCSBUniversitatea Craiovahristo zlatinski
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Retras oficial din activitatea de fotbalist la data de 1 iulie 2022, fostul mijlocaș defensiv a ales calea antrenoratului. Începând cu 1 iulie 2025, tehnicianul, care deține licența UEFA B, a preluat banca tehnică a echipei a treia a clubului Ludogoreț, formație pe care o așază de obicei într-un sistem de joc 4-1-4-1.

„Cred că a fost bine pentru Ludogorets III. Prioritatea principală este construirea, dezvoltarea și integrarea tinerilor jucători în fotbalul masculin.

Ceea ce s-a realizat până acum nu ne liniștește și nici nu ne face să încetinim ritmul. Dimpotrivă, aceasta este doar o etapă a întregului proces. Suntem conștienți că mai sunt multe lucruri de făcut, altele de îmbunătățit. Avem mult, foarte mult de lucru în față”, a spus Hristo Zlatinski, potrivit publicației Sportal.bg.

  • Hristo zlatinski
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Reperele carierei sale în SuperLiga

În prima ligă a României, mijlocașul a evoluat inițial pentru Universitatea Craiova, formație la care a ajuns în iulie 2015, în schimbul sumei de 100.000 de euro.

Alături de gruparea olteană, bulgarul și-a trecut în palmares Cupa României la finalul sezonului 2017/2018.

În august 2018, el a semnat din postura de jucător liber de contract cu FCSB, însă aventura sa la echipa bucureșteană s-a încheiat repede, părăsind clubul la începutul anului 2019.

Pe parcursul carierei, Zlatinski a atins cea mai mare cotă de piață în luna decembrie a anului 2013, când era evaluat la 1,30 milioane de euro.

La nivel de echipă națională, fotbalistul a strâns 12 selecții în tricoul primei reprezentative a Bulgariei.

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