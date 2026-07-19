Ce a ajuns să facă fostul mijlocaș de la FCSB și Universitatea Craiova: „Cred că a fost bine!”

Retras oficial din activitatea de fotbalist la data de 1 iulie 2022, fostul mijlocaș defensiv a ales calea antrenoratului. Începând cu 1 iulie 2025, tehnicianul, care deține licența UEFA B, a preluat banca tehnică a echipei a treia a clubului Ludogoreț, formație pe care o așază de obicei într-un sistem de joc 4-1-4-1.

„Cred că a fost bine pentru Ludogorets III. Prioritatea principală este construirea, dezvoltarea și integrarea tinerilor jucători în fotbalul masculin.

Ceea ce s-a realizat până acum nu ne liniștește și nici nu ne face să încetinim ritmul. Dimpotrivă, aceasta este doar o etapă a întregului proces. Suntem conștienți că mai sunt multe lucruri de făcut, altele de îmbunătățit. Avem mult, foarte mult de lucru în față”, a spus Hristo Zlatinski, potrivit publicației Sportal.bg.