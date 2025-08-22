Printre cei mai vocali critici de după meci s-a numărat și Marius Șumudică, care a analizat la rece prestația clujenilor și a indicat un principal vinovat pentru colapsul defensiv: fundașul dreapta Antonio Bosec.



Șumudică, necruțător la adresa lui Bosec



Fostul antrenor din Gruia a fost uimit de fragilitatea arătată de apărătorul transferat recent, mai ales că, în opinia sa, problemele din trecut ale CFR-ului nu veneau din acea zonă, chiar și cu jucători improvizați.



"Eu nu înţeleg un lucru. CFR Cluj a improvizat până acum, ori a jucat cu Abeid, ba a jucat cu Simao Rocha. Ei, practic, jucau în partea dreaptă cu un fundaş stânga improvizat şi nu aveau probleme de genul acesta", a remarcat Șumudică pentru Fanatik.



Analiza tehnicianului a mers direct la sursa problemelor din meciul cu Hacken, considerând că toate acțiunile periculoase ale suedezilor au pornit din flancul apărat de Bosec.



"În momentul de faţă, aduc un fundaş dreapta şi, practic, toate problemele care s-au ivit în primele 30 de minute au venit numai din zona asta. Golurile parcă au fost trase la indigo, orice minge jucată în spatele lui, orice 1-2, fără dublaj la fundaşul central", a continuat acesta.



Concluzia lui Marius Șumudică a fost una tăioasă, marcată de o ironie fină la adresa jucătorului cotat la 700.000 de euro: "Săracul băiat, nu am nimic cu el, nu ştiu de unde a venit, dar e total ieşit din atmosfera de joc. A avut o zi nefastă".



Înfrângerea cu 7-2 în fața celor de la BK Hacken reprezintă cel mai drastic eșec suferit de CFR Cluj în istoria participărilor sale în cupele europene, pecetluind, aproape sigur, eliminarea din play-off-ul Conference League.

