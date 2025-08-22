La mai puțin de 24 de ore de la demisia lui Dan Petrescu, patronul Ioan Varga a decis cine va prelua banca tehnică a CFR-ului. Alesul, potrivit Fanatik, este un nume bine cunoscut în Gruia, italianul Andrea Mandorlini (65 de ani), care revine astfel pentru a treia oară la conducerea fostei campioane.



Imediat după umilința istorică din Suedia, 2-7 cu Hacken, Ioan Varga a demarat căutările, având pe listă patru tehnicieni: Daniel Pancu, Cosmin Contra, Cristiano Bergodi și Andrea Mandorlini. Decizia finală i-a aparținut în totalitate și a fost luată rapid, mergând pe mâna unui antrenor care cunoaște deja clubul și presiunea rezultatelor.



Patronul ardelenilor și-a motivat alegerea, confirmând că a negociat direct cu tehnicianul italian. "Sincer, m-am gândit că el e mai potrivit în aceste situații de criză. De ce? Cunoaște echipa. Și e foarte facil. Știe toate detaliile, știe ce are de făcut. Situația e de așa natură încât trebuie să vină cineva care poate să preia totul din mers. Cu Mandorlini am vorbit. Pe el l-am ales", a transmis Varga.



A treia oară, cu noroc?



Pentru Andrea Mandorlini, aceasta este a treia "descălecare" în Gruia. Primul său mandat, în sezonul 2009-2010, a fost unul de vis, încheiat cu o triplă istorică: campionat, Cupa României și Supercupa.



A revenit în vara anului 2023, dar a doua aventură a fost mult mai scurtă și mai puțin reușită, fiind demis în ianuarie 2024, după doar 27 de partide.



Chiar și după plecare, italianul a rămas un apropiat al patronului, oferindu-i sfaturi și recomandări de jucători. Acum, misiunea sa este clară: să redreseze echipa după șocul eliminării din Europa și să o repoziționeze în lupta pentru titlu în Superligă. Mandorlini este așteptat să se alăture de urgență lotului, care se pregătește pentru următoarea etapă de campionat, în deplasare la Galați.

