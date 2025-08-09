Echipa pregătită de Costel Gâlcă a bifat în acest start de sezon trei victorii (2-0 vs. FC Argeș, 2-0 vs. Csikszereda, 2-1 vs. FC Botoșani) și un rezultat de egalitate (1-1 vs. CFR Cluj).



Pentru trupa de sub Podul Grant urmează meciul cu Oțelul de la Galați din etapa #5 (luni, 11 august, 21:30). Ulterior, rapidiștii vor înfrunta FCSB în derby-ul rundei #6 (duminică, 17 august, 21:30), pe Arena Națională.



Reacția lui Marius Șumudică după ce Rapid a avut un start perfect de campionat: ”Asta e concluzia mea”



În sezonul precedent, cu nord-irlandezul Neil Lennon pe banca tehnică, Rapid ocupa locul 13 în clasament după primele 4 etape cu trei puncte. Lennon a mai rezistat două etape și a fost demis, iar în locul său a venit Marius Șumudică.



Șumi, care a părăsit echipa cu o etapă înainte de final, după 1-4 cu CFR Cluj în Giulești la meciul de retragere al lui Cristi Săpunaru, a vorbit despre startul echipei în noul sezon.



”Concluzia e că Rapidul este mai mult decât în grafic și merită felicitări dacă o țin tot așa. Cu siguranță vor fi o nucă tare și există posibilitatea cel puțin să prindă cupele europene și de ce nu să câștige și un trofeu”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.



Rapid, în perioada de mercato



Antrenor - Costel Gâlcă (nou)



Veniri - Drilon Hazrollaj (FC Malisheva / 900.000 de euro), Antoine Baroan (Winterthur 400.000 de euro), Kader Keita (CFR Cluj / 200.000 de euro), Raul Stanciu (Lecce / 200.000 de euro), Lars Kramer (Aalborg / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Paul Iacob (Botoșani), Benjamin Siegriest (Genoa), Timotej Jambor (MSK Zilina), Filip Blazek (Slobozia), Codruț Sandu (FCU Craiova), Alexandru Stan (Oțelul Galați), Bogdan Ungureanu (Corvinul), Gabriel Gheorghe (CFC Argeș), Eduard Dănilă (ACS Câmpulung Muscel), Rareș Stanciu (Progresul Spartac)



Plecări - Cristian Săpunaru (retras din activitate), Mattias Kait (FC Thun / gratis), Codruț Sandu (Dinamo / gratis), Clinton N'Jie, Dinu Moldovan (contracte reziliate), Xian Emmers (Phoenix Rising / gratis ), Alexandru Gheorghe (Metaloglobus / gratis), David Ankeye (Genoa / împrumut expirat), Kader Keita (CFR Cluj / împrumut expirat), Peter Ademo (FC Sheriff / împrumut expirat), Alexandru Stan (Chindia / împrumutat), Bogdan Ungureanu (Sepsi / împrumutat)

