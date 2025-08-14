Campioana României a întors dramatic rezultatul în meciul din tur, de pe Arena Națională, și trebuie să se întoarcă de la Priștina cu un rezultat pozitiv pentru a-ș asigura calificarea în play-off, acolo unde așteaptă scoțienii de la Aberdeen.



Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, a pus presiune pe cei de la FCSB înainte de meciul retur cu Drita. Antrenorul este convins că, în cazul unei eliminări, campioana va avea ”cea mai rușinoasă vară din ultimii zece ani”.



Marius Șumudică: ”Ei nu au nimic de câștigat”



FCSB a fost eliminată din preliminariile Champions League și a ajuns în Europa League. După ce a trecut de andorezii de la Inter Club d'Escaldes (3-1 și 1-2), echipa lui Gigi Becali a fost eliminată de Shkendija cu 0-1 și 1-2.



"An de an e în cupele europene, știe foarte bine și are experiența jocurilor. Cred că, dacă se califică și trece de Drita, este un rezultat normal. Dacă e eliminată, din punctul meu de vedere, FCSB trăiește cea mai rușinoasă vară din ultimii zeci de ani.



Nu am vrut să o leg cu ceea ce înseamnă patronatul și să vorbesc eu de oamenii din patronat sau de conducere sau de antrenor, nu vreau să fac lucrul ăsta. Vorbesc la nivel de club.



E clar că, dacă se va întâmpla lucrul ăsta, și pus în balanță așa și cu rezultatele din campionat, este cea mai rușinoasă vară din ultimii zece ani. Ar fi tragic. Adică în momentul de față ei nu au decât de pierdut. Ei nu au nimic de câștigat. Dacă îi vor scoate pe Drita, este un rezultat normal", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.ro.



În lotul lui Elias Charalambous nu se va afla pentru returul cu Drita nici fundașul stânga Risto Radunovic și nici atacantul central Denis Alibec. În schimb, cipriotul va putea apela la căpitanul Darius Olaru.



Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

