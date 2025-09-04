Neluțu Varga a reacționat după înfrângerea zdrobitoare cu BK Hacken, 7-2, care a dus la demisia lui Dan Petrescu.

Conducerea clubului a decis să taie în carne vie, iar primul jucător vizat este fundașul dreapta Antonio Bosec, în vârstă de 28 de ani.



Antonio Bosec, OUT de la CFR Cluj



Bosec a sosit la CFR Cluj în ianuarie 2025, liber de contract după despărțirea de Slaven Belupo, și avea contract până în vara lui 2028.



În ciuda acestui angajament, evoluțiile sale din primele partide europene au fost sub așteptări: două meciuri în SuperLiga, patru în Europa League și unul în Conference League, cu un singur assist marcat în 3-3 cu FC Botoșani.



CFR Cluj, prin vocea conducerii și a antrenorului Andrea Mandorlini, i-a transmis croatului să caute un alt angajament, semn clar că locul său în Gruia nu mai există, anunță Fanatik.



Șumudică îl făcuse praf



Fostul antrenor al echipei, Marius Șumudică, a analizat prestația defensivă din meciul cu Hacken și l-a identificat pe Bosec ca principal vinovat al colapsului.



Șumudică a evidențiat fragilitatea fundașului dreapta și a observat că toate acțiunile periculoase ale suedezilor au pornit din zona apărată de acesta.



„În momentul de față, aduc un fundaș dreapta și toate problemele din primele 30 de minute au venit numai din zona asta. Golurile parcă au fost trase la indigo, orice minge jucată în spatele lui, orice 1-2 fără dublaj la fundașul central”, a explicat tehnicianul.



Șumudică a concluzionat ironic: „Săracul băiat, nu am nimic cu el, nu știu de unde a venit, dar e total ieșit din atmosfera de joc. A avut o zi nefastă.”

