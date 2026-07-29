Mutare eșuată pe axa FCSB - Turcia! De ce a picat transferul lui Ștefan Târnovanu înaintea returului cu Auda

Târnovanu are o clauză de reziliere de aproximativ cinci milioane de euro . Deși patronul FCSB era dispus să negocieze o sumă mai mică, așa cum a procedat și în cazul lui Darius Olaru , efortul s-a dovedit a fi prea mare pentru conducerea clubului din SuperLig.

Ștefan Târnovanu (26 de ani) a ratat șansa de a face pasul în străinătate în această perioadă de mercato. Goalkeeperul de 1,97 metri era principala țintă a lui Mirel Rădoi pentru poarta lui Gaziantep , însă mutarea nu s-a mai materializat din considerente financiare. Turcii au scăpat recent de o interdicție la transferuri dictată din cauza unor datorii mai vechi, astfel că nu au putut susține pretențiile financiare ale roș-albaștrilor.

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Varianta de rezervă a turcilor

În imposibilitatea de a achita o sumă de transfer, Gaziantep s-a reorientat rapid. Miercuri, formația pregătită de Mirel Rădoi l-a prezentat oficial pe Kacper Tobiasz. Portarul polonez în vârstă de 23 de ani, adus liber de contract de la Legia Varșovia, a semnat o înțelegere valabilă pentru următoarele trei sezoane.

Astfel, Ștefan Târnovanu, cotat în prezent la 3 milioane de euro, va rămâne la fosta campioana a României, unde mai are contract până la 30 iunie 2028.

Rămâne titular în Conference League

În actuala stagiune, sub comanda antrenorului Marius Baciu, Târnovanu a bifat evoluții sigure în întrecerea internă, menținând poarta intactă în victoriile cu FC Argeș și Csikszereda, ambele încheiate cu scorul de 2-0.

Situația a fost diferită în prima manșă a turului secund din UEFA Conference League. În înfrângerea suferită de FCSB la București cu FK Auda, scor 2-3, portarul a fost criticat, după ce a greșit la două dintre golurile letonilor.

Returul decisiv dintre Auda și FCSB se dispută joi, de la ora 19:00, și va putea fi urmărit pe VOYO.