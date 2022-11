Dacian Varga a fost antrenat de Dan Petrescu la Sportul Studențesc, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar și ASA Tg. Mureș. Fostul atacant spune că antrenorul, care a cucerit cinci titluri consecutive cu România cu CFR Cluj, este modelul său în această meserie și că Petrescu lucrează excelent sub presiune, pe care o aplică cu succes asupra elevilor săi pentru a obține rezultate bune.

În acest moment, CFR Cluj se află pe locul al treilea în Superligă, la nouă puncte în spatele liderului Farul, dar cu două meciuri mai puțin jucate, iar joi, de la ora 19:45, LIVE pe PRO ARENA și VOYO, clujenii vor juca meciul decisiv cu Ballkani pentru calificarea în faza următoare a Conference League.

Varga are două afaceri și deocamdată stă departe de antrenorat

"Am aceeași plăcere să joc fotbal. Dacă mă ajută Dumnezeu să ajung la 70-80 de ani, aceeași plăcere să joc fotbal o voi avea. Din plăcere m-am apucat de fotbal și oricând, la orice oră, m-aș duce la fotbal. La orice oră mă sună oricine, mă duc la fotbal. Nu am refuzat niciodată pe nimeni și merg cu mare drag, pentru că-mi face plăcere.

Nu știu dacă o să implic mai mult în fotbal, dacă o să mă fac antrenor. Deocamdată am două afaceri, mă ocup de ele. Niciodată să nu spui niciodată, pe viitor nu se știe ce va fi. Urmăresc Liga 1, urmăresc ce se întâmplă în fotbalul românesc, dar deocamdată nu sunt implicat în niciun proiect. Lumea crede că aș fi un antrenor ca Șumudică, dar nu cred că ar trebui să existe dubii. Ținând cont că cel mai mult am lucrat cu Dan Petrescu, din punctul meu de vedere el este cel mai bun model.

"Dan Petrescu a demonstrat că este cel mai bun antrenor din România"

Cred că aș fi la fel de strict, aș lua seriozitatea pe care o are dânsul, cum pregătește meciurile, așezarea echipei lui în teren. Cât de concentrat este pe fiecare antrenament în parte... Dacă m-aș face antrenor, el ar fi exemplul pentru mine. Este cel mai bun antrenor din România, a demonstrat-o deja. După rezultatele din ultimii ani, nu cred că mai trebuie să demonstreze lucrul acesta.

Anul acesta are cel mai dificil campionat din ultimii 10 ani, este mult mai echilibrat, nu numai la zona de play-off, ci și la mijlocul clasamentului. E un campionat mai dificil, dar Dan Petrescu este acolo. Seria de performanțe a început în 2018 și e singurul antrenor care se lupta la titlu atunci și care încă lucrează la vârful clasamentului.

Am lucrat mult cu el, lucrează foarte bine sub presiune. Sau lucrează cel mai bine sub presiune. Și dacă nu e presiune, dânsul face în așa fel încât să fie presiune. Performanță fără presiune nu se poate. Găsește motive la meciuri sau la antrenamente ca să pună presiune pe echipă. Toți jucătorii de la CFR Cluj lucrează sub presiune", a declarat Dacian Varga pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea