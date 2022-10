„Ce pot să-i spun lui Dan Petrescu e baftă pentru joi!” Adi Mutu, modest după victoria din Giulești. Ce a transmis antrenorul Rapidului

După meci, Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor, a specificat faptul că Rapidul a meritat victoria și ar fi putut înscrie mai multe goluri, în cazul în care băieții săi ar fi fructificat și nu ar fi ratat ocaziile.

„Ați văzut și dumneavoastră, un meci împotriva unei echipe puternice fizic. Felicit băieții că s-au ridicat la nivelul lor, am luptat pentru fiecare balon. În seara asta, ne-am meritat victoria cred eu.

(n.r. penalty-ul doi) Îi las pe cei din studio să analizeze acest lucru. Mie mi-era greu să văd ceva de acolo. Cel mai bine ar fi să răspundă arbitrii sau pe cineva care știe asta.

Cred că victoria a fost meritată, puteam face 2-0 cu Ioniță, dar au fost și alte faze. Atitudinea a fost bună, bineînțeles, există lucruri la care trebuie să mai lucrăm.

Trebuie să ne ridicăm la nivelul de maturitate al CFR-ului, al pragmatismului lor. Știam foarte bine că e o echipă care ne așteaptă pe undeva. Știam că sunt foarte periculoși.

Cred că asta e viața antrenorilor. Sunt meciuri și meciuri. Astăzi sunt eu fericit, mâine el. Ce pot să-i spun lui Dan Petrescu e baftă pentru meciul de joi (n.r. vs FC Ballkani).

Moralul este bun, dar sunt două meciuri diferite (n.r. vs CFR și vs FCSB). Am timp să mă gândesc de mâine, acum vreau să savurez și eu această victorie.

Mă bucur că apreciază jocul nostru (n.r. Dan Petrescu) și parcursul nostru de până acum. Obiectivul nostru rămâne play-off-ul și vom vedea.

Luăm meci de meci, cred că toți băieții mei sunt cu picioarele pe pământ. Cel mai important e ca băieții să fie sănătoși, tot lotul să fie valid. E important să stea conectați”, a spus Adi Mutu după meci.

Rapid București - CFR Cluj 2-1

Giuleștenii au intrat bine în joc, în minutul 36 Cristi Săpunaru a fructificat din penalty, rezultând scorul primei părți a jocului: 1-0.

În partea secundă, Karlo Muhar a restabilit egalitatea în minutul 54, însă Dugandzic a anulat reușita fotbalistului de la CFR în minutul 72, tot din penalty.

Rapid s-a impus cu 2-1 și a obținut trei puncte prețioase în cursa către primul loc. Giuleștenii sunt, astfel, la cinci puncte în spate de liderul Farul și la patru în față de clujeni, cu 32 de puncte după 16 etape.

În următoarea partidă, Rapid se va duela cu FCSB duminică, 6 noiembrie, de la ora 21:00, în timp ce ardelenii se vor confrunta cu FC Ballkani joi, 3 noiembrie, în grupele Conference League. Ambele partide sunt LIVE TEXT pe www.sport.ro, iar CFR-ul se vede și pe Pro Arena și VOYO.