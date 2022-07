Momentele frumoase din cariera unui fotbalist nu se uită vreodată. Iar când episoadele s-au petrecut în Liga Campionilor amintirile devin și mai puternice.

Dacian Varga, component de bază al Unirii Urziceni, participantă în grupele Ligii Campionilor în sezonul 2009/2010, a fost marți dimineața invitatul lui Mihai Mironică, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Printre alte amintiri, fostul mijlocaș cu dribling fin a istorisit golul de poveste înscris în poarta lui Lehmann, în septembrie 2009, la meciul Unirea Urziceni - Stuttgart, scor 1-1. VIDEO AICI

Tasci deschisese scorul pentru nemți în minutul 5, iar Varga a egalat cu o execuție fantastică, în minutul 48.

Dacian Varga, poveste memorabilă la Ora Exactă în Sport

Fostul campion cu trupa patronată de Dumitru Bucșaru a povestit și cum a înscris golul, dar și cum l-a pus pe coji de nucă antrenorul Dan Petrescu, cunoscut pentru severitatea sa.

"Am marcat din greșeală!", și-a început Varga istorisirea. "Am fost certat de Dan Petrescu pentru că am mai avut o ocazie și puteam să mai marchez o dată. După meci am fost nevoit să dau un interviu, fusesem omul meciului! Dan Petrescu a trecut pe lângă mine la interviu și, după ce am terminat, eram și eu bucuros ca am marcat în Champions League", a continuat Dacian Varga, la Pro Arena.

Petrescu nu l-a aplaudat pe fostul său mijlocaș care adusese primul punct al Unirii în grupele Champions League. "Ce e cu zâmbetul ăsta?", m-a întrebat Dan Petrescu.

'Am dat și eu gol, sunt bucuros', i-am răspuns.

'Ai mai avut o ocazie, ne bucurăm la 1-1? Noi trebuia să câștigăm!", mi-a replicat.

Varga a povestit cum a gândit șutul care a scuturat plasa lui Jens Lehmann. "Adversarul era în fața mea și nu se aștepta să-mi fac cu stângul mingea, era și el surprins!", a mai spus Varga, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Unirea Urziceni - VfB Stuttgart 1-1. Formulele de start

Unirea Urziceni: Arlauskis - Epaminonda Nicu, Maftei, Galamaz, Bruno Fernandes, Brandan - Tibi Bălan, Ricardo, Apostol, Varga - Bilaşco

Stuttgart: Lehmann - Celozzi, Delpierre, Tasci, Boka - Hilbert, Khedira, Hitzlesperger, Genhart - Marica, Pogrebniak

61 de selecții a strâns Lehmann la naționala Germaniei

65 de meciuri a jucat Lehamnn la Stuttgart, între 2008 și 2010

5 goluri în 22 de partide a înscris Dacian Varga pentru Unirea Urziceni

În sezonul 2009-2010, Unirea a jucat în Champions League, reușind performanța de a învinge echipele Glasgow Rangers cu scorul de 4–1 pe Ibrox Park și FC Sevilla cu 1–0 pe Stadionul Ghencea. Echipa lui Dan Petrescu a acumulat 8 puncte, record pentru România în grupele ligii. A terminat pe locul 3 în grupă și s-a calificat în 16-imile UEFA Europa League, unde a jucat în februarie 2010 contra lui FC Liverpool, fiind învinsă în tur cu 1-0, iar în retur cu 3-1.