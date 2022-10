„Puneți titlu: Popa 2 - CFR 1!” Dan Petrescu, supărat după înfrângerea cu Rapid: „Arbitraj ca pe vremea lui Scornicești!” 

Campioana României s-a încurcat pe terenul Rapidului și a înregistrat prima înfrângere în campionat după șapte etape consecutive. Ultima dată, CFR Cluj pierdea la finalul lunii august, pe teren propriu cu Farul Constanța, scor 1-3.

Giuleștenii au deschis scorul din penalty, în minutul 36, după ce Luckassen a fost faultat de Scuffet în careu. Săpunaru a transformat fără probleme lovitura de pedeapsă, stabilind și scorul la pauză. Ardelenii au egalat însă în a doua repriză, prin Muhar, care a înscris după o centrare perfectă a lui Deac din corner, în minutul 54. Rapid a mai primit însă un penalty, unul controversat, iar Dugandzic a transformat fără probleme.

Ce a declarat Dan Petrescu după înfrângerea cu Rapid

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului, nemulțumit de desfășurarea partidei, reclamând ambele penalty-uri primite de giuleșteni.

„În prima repriză, în primele 30 de minute am controlat jocul, nu știu dacă au trecut de centrul terenului. După care faza primului penalty, am revăzut-o, dacă avem VAR, trebuia să se studieze foarte atent, primul fault îl face Luckassen, într-adevăr, după aia portarul, dar știu că se pedepsește prima infracțiune în arbitraj, nu a doua. După au dat gol și până la pauză am căzut puțin, putea să fie chiar 2-0. În a doua repriză am început bine, am marcat gol, cei de la Rapid nu ajungeau la poartă și penalty-ul...

Nu înțeleg de ce avem VAR și nu s-a dus să se uite și la al doilea, la primul s-a dus. Dacă se ducea vedea că nu a fost nimic și se termina polemica aici, nu a fost niciun fault. După aia Deac a scăpat singur cu portarul, aș vrea să văd faza, eu zic că era roșu. Ultima fază când ai corner și nu s-a jucat deloc în prelungiri..fluieri finalul.

Un arbitraj ca pe vremea lui Viitorul și al lui Scornicești, asta e impresia mea. Nu aș vrea să îi iau din merite lui Mutu, a făcut o treabă foarte bună la Rapid, au făcut un meci foarte bun, dar dacă câștigau fără ajutorul arbitrului era mai bine. Eu zic că a fost o viciere clară de rezultat. Popa 2 - CFR 1, puteți să puneți titlul așa.

Dacă ai VAR, nu înțeleg! La ofsaid la fel, s-a judecat cam orice acțiune în favoarea lor, dar nu aș vrea să le iau din merite, nu ar fi corect. (n.r. dacă a încercat să discute cu arbitrul) De ce să mă mai duc eu să fac pe aici scandal? Am vrut să fiu civilizat, am stat pe bancă, nu am ieșit, nu am protestat, mi se pare corect, aici la Rapid dacă vrei să faci ceva trebuie să joci fotbal și să nu protestezi, nu ajută cu nimic. Am încercat să îi respect pe toți și pe arbitri. Nu trebuie să îl omorâm acum pe arbitru, nu cred că e vina lui neapărat, dar cei de la VAR ar fi putut să îl cheme.

(n.r. Andrei Burcă a refuzat să meargă la interviu) E foarte frustrat, sunt convins că dacă se liniștește o să vrea să vină la dumneavoastră. Eu îi înțeleg frustrarea, și-a revenit după o accidentare, a stat foarte mult cu mâna. Nu avea cum să îl tragă nici cu mâna lovită, el era lovit. Urmează multe meciuri, avem timp să ajungem unde vrem noi, adică pe primul loc.

Avem meciul din Europa, joi, meci important. L-am pierdut pe Yuri, ar fi o pierdere importantă. Cei de la Ballkani au anulat meciul astăzi, îmi pare rău că nu am avut și noi ideea asta, ar fi fost bine să fi avut și noi liniște, cred că era o idee mai bună să pregătim meciul liniștiți, îmi pare rău că nu am încercat. ”, a declarat Dan Petrescu.

În urma meciului de această seară, Rapid se află pe locul al doilea în clasament, având 32 de puncte în 16 meciuri jucate, în timp ce CFR Cluj ocupă locul al treilea, având cu cinci puncte mai puțin, dar și două meciuri în minus.

În etapa următoare, CFR Cluj joacă pe teren propriu cu FCU Craiova, în timp ce Rapid joacă în deplasare cu FCSB.