Foștii jucători Miodrag Belodedici (58 de ani / dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni, cu Steaua și Steaua Roșie Belgrad / ex-Valencia, Valladolid, Villarreal, Atlante), Florin Gardoș (34 de ani / ex-FCSB, Southampton, CSU Craiova, Poli Iași, Academica Clinceni), Dani Coman (43 de ani / ex-Rapid, FC Brașov, FC Vaslui, Astra Giurgiu), Dacian Varga (38 de ani / ex-Sportul Studențesc, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, FC Vaslui, CSU Craiova, Petrolul Ploiești) și Alin Rațiu (40 de ani / ex-Sportul Studențesc, FC Timișoara, "U" Cluj) au încins o miuță pe un teren de ciment, la 50 de metri de Piața Obor, chiar în fața Promenada Mall.

În echipa lor a fost inclus și prezentatorul tv Dani Oțil, iar adversari le-au fost angajații unui magazin al celui mai mare retailer de echipament sportiv din România. Echipa vedetelor a câștigat partida la două goluri diferență, dar foștii fotbaliști au arătat o formă de zile mari, uimind condiția fizică și pofta de joc pe care Miodrag Belodedici o are la aproape 60 de ani. Ulterior, spectatorii au încercat să-i înscrie lui Dani Coman din lovituri de pedeapsă și fanii au putut lua autografe în interiorul magazinului sportiv.

Lista vedetelor din sport care vor participa la All Star Game

Meciul a fost un preambul al evenimentului "Fotbalul face bine" / All Star Game - Galactici vs. Extratereștri care va avea loc pe 10 noiembrie, de la ora 17:00 și va fi transmis în direct pe canalul PRO Arena. Meciul demonstrativ reunește Legendele Fotbalului Românesc, care au decis să își pună la dispoziție timpul și talentul lor pentru popularizarea donării de celule stem pentru copiii diagnosticați cu leucemii acute sau limfoame maligne, care sunt tratați la Secția de Oncohematologie Pediatrică a Institutului Clinic Fundeni din București.

La meciul caritabil vor participa jucători consacrați ai fotbalului românesc și invitați speciali: Miodrag Belodedici, Lucian Sânmartean, Ioan Ovidiu Sabău, Eric de Oliveira, Romulus Buia, Leo Grozavu, Adrian Neaga, Marian Savu, Marius Onofraș, Sorin Frunză, Florin Gardoș, Bogdan Vintilă, Dani Coman, Costel Câmpeanu, Florin Cernat, Adrian Ilie, Gabriel Cânu, Alin Rațiu, Gigel Bucur, Cristi Dulca, Marius Niculae, Sorin Ghionea, Florin Prunea, Mirel Rădoi, Roberto Aiza, Adrian Iordache, Liviu Ciobotariu, Gigel Coman, Vasile Maftei, Cătălin Munteanu, Ionel Dănciulescu, Cristi Pulhac, Mihai Covaliu, Robert Tudor, Dani Oțil, Mihai Bobonete, Mihai Rait, Iulian Mihailă. Antrenorii celor două echipe care se vor înfrunta pe teren în meciul caritabil vor fi Ioan Andone și Helmuth Duckadam.

Ce au spus Gradoș, Varga și Coman despre meciul inedit

Florin Gardoș a declarat că "nu am mai jucat pe ciment din copilărie. Încerc să merg cât mai des la fotbal, nu m-am lăsat de tot de fotbal. Merg de plăcere, măcar de două ori pe săptămână. Se bagă piciorul și aici, pentru că nu vrem să pierdem. De ce au jucat atacant? Nu pentru că FCSB caută atacant înalt și cu joc bun de cap, ci pentru că eram cel mai tânăr din echipă și am alergat pe tot terenul". Fostul stoper al FCSB a fost completat de Dacian Varga, care a precizat că "mă duc aproape săptămână de săptămână la fotbal. Merg cu băieți miercuri și joi. Jucăm miuțe mai mulți foști fotbaliști. E prima dată când joc fotbal la mall. Nu am mai jucat pe bitum de când eram în liceu. Toată lumea e obișnuită astăzi să joace pe sintetic, dar ne-am descurcat bine, pentru că am jucat pe ciment în copilărie".

"Nu am mai jucat pe ciment de când eram copil. Dar, indiferent de teren, indiferent de anotimp, ne bucurăm că ne-am reîntâlnit și că suntem alături de Iulian (n.r. - Iulian Mihăilă, fondatorul Ligii Legendelor) și de ceea ce face el aproape în fiecare lună. Cred că astfel de evenimente ar trebui să fie mai multe, în toate orașele țării. Ne bucurăm că putem ajuta, că suntem de folos. Vom fi mereu alături de ceea ce face el.

Am sperat să câștigăm astăzi, pentru că le-am spus colegilor de echipă că indiferent de meci și de adversar nu vreau să pierd. Îmi era dor să ne revedem, îmi era dor să jucăm fotbal. Ne bucurăm că putem să ajutăm oamenii care au probleme și acesta e lucrul cel mai important. Ne-am bucura ca stadionul să fie plin, ca oamenii să susțină aceste cauze nobile. Sunt convins că va fi un eveniment frumos, de aceea am și venit să ne pregătim pentru el. Să fim apți din toate punctele de vedere", a conchis Dani Coman.

Foto - Gabriel Chirea