Șahtior - Alkmaar a fost marcat de un minut de reculegere special, în memoria legendarului Mircea Lucescu.

Moment special la Șahtior - Alkmaar

La toate partidele europene ale serii a fost omagiat Mircea Lucescu, însă atmosfera la startul meciului lui Șahtior Donețk a fost una deosebită.

Jucătorii lui Șahtior au lăsat capul în jos, toți fiind marcați de pierderea celui mai mare antrenor din istoria clubului.

Dintre toți, cel mai afectat a fost căpitanul și fundașul central Mykola Matviienko (29 de ani). Simbolul lui Șahtior, ajuns la 267 de apariții pentru club, a fost debutat la prima echipă de Mircea Lucescu.

Matviienko are, de asemenea, și 82 de selecții pentru naționala Ucrainei.

Miliardarul Rinat Ahmetov, prezent cu câteva ore în urmă pe Arena Națională, a ajuns între timp la Cracovia, locul unde se dispută meciul transmis LIVE TEXT de Sport.ro.

Ahmetov s-a arătat, la rândul său, îndurerat la minutul de reculegere.

„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.

Alte trofee din palmaresul lui Mircea Lucescu

Lucescu a câștigat, de asemenea, totul și în România: Divizia A (1989–90) și Cupa României (1985–86 și 1989–90) cu Dinamo, respectiv Divizia A (1998–99), Cupa (1997–98) și Supercupa României (1999) cu Rapid.

Mircea Lucescu și-a pus amprenta cu succes și asupra fotbalului din Turcia, câștigând campionatul cu Galatasaray (2001-2002) și cu Beșiktaș (2002-2003). Alături de „Cim Bom Bom” a cucerit și Supercupa Europei în 2002.

Inclusiv la Zenit Saint Petersburg, în Rusia, Mircea Lucescu a câștigat Supercupa în 2016.