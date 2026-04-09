se dispută meciurile tur din cadrul sferturilor de finală din Conference League.
Cap de afiș pentru noi este duelul tricolorilor Andrei Rațiu și Răzvan Marin din Rayo Vallecano - AEK Atena.
În plus, ne așteptăm la momente pline de emoție și la meciul lui Șahtior Donețk, fosta echipă a marelui dispărut Mircea Lucescu, cu AZ Alkmaar.
Decizia luată de clubul Șahtior Donețk după ce Mircea Lucescu a decedat! Anunțul făcut
Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență București, acolo unde se afla internat de mai multe zile.
Marele antrenor a suferit vineri un infarct miocardic acut, iar complicațiile apărute ulterior au făcut imposibilă o intervenție chirurgicală.
Darijo Srna, directorul sportiv al lui Șahtior Donețk, care a evoluat sub comanda lui Mircea Lucescu la echipa ucraineană, a anunțat că oficialii clubului vor fi prezenți la înmormântarea legendarului antrenor.
Mircea Lucescu a antrenat-o pe Șahtior Donețk timp de 12 ani, din 2004 până în 2016 și alături de ucraineni a cucerit Cupa UEFA.
”Rămas bun, Mister…
Pe 7 aprilie a încetat din viață legendarul antrenor Mircea Lucescu.
Șahtior își exprimă cele mai profunde condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu.
Vă mulțumim pentru tot, Mister. Numele dumneavoastră este înscris pentru totdeauna în istoria fotbalului mondial.
Odihniți-vă în pace, Mare Antrenor” a fost mesajul lui Șahtior.