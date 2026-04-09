Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Mircea Lucescu, iar Federația Română de Fotbal a pregătit un moment special în memoria legendarului antrenor.

După ce Arena Națională a devenit loc de reculegere pentru sute de suporteri și personalități din sport, omagiile continuă chiar în inima Capitalei.

Imagini cu „Il Luce”, în centrul Bucureștiului

Imagini cu marele antrenor vor rula pe ecranele magazinului Cocor, unul dintre cele mai cunoscute puncte din centrul Bucureștiului. Proiecțiile vor putea fi urmărite până vineri, la ora 12:00.

FRF, prin intermediul rețelelor sociale, a transmis următorul mesaj: „Omagiu pentru Mircea Lucescu! De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului”.

Ce i-a transmis Ciprian Marica lui Mircea Lucescu înainte de meciul cu Turcia

Contactat de PRO TV și Sport.ro, Ciprian Marica, unul dintre jucătorii lansați de „Il Luce” în fotbalul mare, a vorbit despre ultima discuție avută cu antrenorul înaintea meciului decisiv cu Turcia.

Marica a dezvăluit că Mircea Lucescu era extrem de implicat și tensionat înaintea partidei de la Istanbul, pierdută de România cu 0-1 în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026.

„Mircea Lucescu pentru mine a fost un om deosebit. M-a ghidat nu doar în fotbal, ci și în viață. Cu siguranță că tensiunea și miza partidei nu aveau cum să îi facă bine. Știu cât de mult își dorea să fie acolo și să reușească. L-am văzut foarte preocupat înainte de meci. I-am urat baftă”, a declarat Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

După acel eșec, România a mai disputat un amical cu Slovacia, pierdut cu 0-2, meci la care Mircea Lucescu nu a mai fost pe bancă. Tehnicianul fusese deja internat, iar echipa a fost condusă de secundul Jerry Gane.

