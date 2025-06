România a câștigat două medalii de aur în prima zi a Campionatelor Europene U23 la înot.

David Popovici și Denis Popescu au fost eroii noștri.

Cei doi sunt foarte buni prieteni, Denis chiar recunoscând că de-a lungul timpului a „furat” multe de la campionul olimpic. Poate chiar detaliile care l-au ajutat să facă diferența între aur și alte medalii.



Denis Popescu s-a impus în finala probei de 100 m fluture din cadrul Campionatelor Europene U23 din Slovacia cu un nou record național. Coincidență, acesta era deținut chiar de David Popovici! Acesta este primul titlu continental pentru sportivul nostru.

David Popovici, model pentru Denis Popescu



„Când ai ocazia să-l observi pe David ceea ce face, poți observa că e și el un om normal. Dacă o stai să-l observi, poți să furi de la el anumite lucruri. Face multe lucruri mici la care nici nu te-ai gândit, dar care fac diferența în timp”, afirmă Denis Popescu, campion european U23.



Denis recunoaște că a încercat să copieze cât mai multe din obiceiurile lui David Popovici și a observat că multe i se potrivesc și lui.

„Am copiat multe pot spune. Am stat în ultimul timp mult pe lângă el, în special, la ultimul cantonament în Turcia, când am fost împreună. Ne-am antrenat și împreună multe zile atunci și am observat multe lucruri la el pe care le-am adaptat și în activitățile mele zilnice.



Uneori și uit că David e campion olimpic. Îl privesc ca pe un prieten. Și asta e ideea. Să nu uiți că el, până la urmă, da, e campion olimpic. Multă lume uită asta și nu observă ceea ce face.”, continuă Denis Popescu, campion european U23.

Denis Popescu are aceleași gusturi muzicale cu David Popovici



Unul dintre cele mai importante obiceiuri „furate” de la campionul olimpic este ca după fiecare antrenament sau concurs să mănânce o banană sau să bea un shake proteic.



„Uite, ăsta e un lucru pe care l-am învățat de la David și de la nutriționistul meu. E un interval de 30 de minute, în care e bine să mănânci atât proteine cât și carbohidrați, pentru că se absorb mai repede. Mănâncă fiecare ce-i place. De obicei o banană și un shake proteic. Te refaci mai repede, mai bine”, adaugă Denis Popescu.

David i-a influențat și gusturile muzicale. În urmă cu 3 ani, Denis a auzit o melodie care-i plăcea mult campionului olimpic de la Paris și așa a descoperit nu doar interpretul, ci și stilul de muzică .

„Am o melodie preferată, de la Giveon: „Fields”. Nu e așa cunoscută, dar... O știu de la David. Este din genul lui de muzică și la el l-am descoperit, acum câțiva ani buni, vreo trei. Și de atunci am început și eu să ascult genul ăsta de muzică, că e un gen foarte bun”, conchide Denis.