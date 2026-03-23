Turcia - România | Lucescu, pariu riscant: poate fi călcâiul lui Ahile la Istanbul! Trei semne de întrebare

Turcia - România, joi de la 19:00. Analiză Sport.ro.

România pleacă la Istanbul din postura de outsider al meciului cu Turcia (26 martie, ora 19:00), din semifinalele barajului pentru calificarea la Mondialul nord-american din vară. O face pentru că Mircea Lucescu are la dispoziție un lot incomplet, oricum mult mai slab cotat decât cel condus de Vincenzo Montella, dar și pentru că atacă partida decisivă cu multe hibe în primul "11", în special în apărare.

Dacă alegerea lui Marian Aioani pentru postul de titular e una disperată, venerabilul selecționer e pe cale să facă un alt pariu riscant: conform informațiilor din jurul echipei naționale, "Il Luce" i-a rezervat lui Andrei Burcă (31 de ani) statutul de coleg al lui Radu Drăgușin în centrul defensivei. 

Legitimat la YN Yukun (prima ligă a Chinei), Burcă are de partea sa faptul că a fost unul dintre artizanii Generației de Suflet și înălțimea (1.88 metri) care-l transformă într-un atu la fazele fixe. Dar argumentele se opresc aici și fac loc semnelor de întrebare. Trei dintre ele, mai jos.

1. Nivelul la care joacă Burcă, spre zero

Principalul dezavantaj al fostului stoper de la CFR Cluj e reprezentat de nivelul competiței în care joacă. Un obișnuit al titlurilor în Superligă și al cupelor europene alături de ardeleni, cariera sa a continuat în Qatar, la FC Baniyas, și Arabia Saudită, la Al-Okhdood. Dacă nivelul din Arabia Saudită a crescut mult, transferul în China, la Yukun, venit în vara lui 2025, a reprezentat un mare pas în spate din punct de vedere fotbalistic.

Acolo, Andrei a dat peste un campionat cu o valoare de piață de doar 165 de milioane de euro (!), cifră apropiată de valoarea cumulată a vedetelor Yildiz și Guler. O competiție care nu conține vreun fotbalist cotat la mai bine de 4.5 milioane de euro și care a încetat, odată cu stoparea investițiilor majore, să mai reprezinte un reper în Liga Campionilor Asiei. 

Factorul sportiv este, așadar, un semnal de alarmă major. În măsura în care adversar îi va fi, cel mai probabil, Kerem Akturkoglu, fotbalist pe care Fenerbahce a plătit 22.5 milioane de euro pentru a-l cumpăra de la Benfica Lisabona. Și care va propune cu totul și cu totul alt fotbal față de nouarii cu care Burcă se luptă săptămână de săptămână în China.

2. Lipsa ritmului

În paralel cu competiția slabă din partea adversarilor direcți în modestul campionat al Chinei, Burcă are în defavoarea sa și factorul fizic. Campionatul trecut al Chinei s-a terminat pe 20 noiembrie 2025, iar actuala ediție s-a reluat pe 7 martie. De atunci, Burcă a prins trei meciuri, toate ca integralist, o "zestre" mult prea săracă pentru a-i oferi ritmul de joc necesar unei confruntări precum cea de la Istanbul. La polul opus, adversarii săi se află în perioada sezonului în care majoritatea echipelor de club pentru care evoluează au programat așa-numitul vârf de formă.

La fel de important: Burcă a jucat ultimul meci pe 21 martie, cu doar cinci zile înaintea partidei de la Istanbul. A trecut peste un zbor lung și are nevoie de o adaptare rapidă la noul fus orar. 

● Burcă și Stanciu sunt cei doi fotbaliști convocați de Mircea Lucescu din campionatul Chinei

● Lotul Turciei conține un singur fotbalist din afara Europei, Demiral (Al Ahli)

3. Mitul parteneriatului cu Drăgușin, prăbușit

În "infernul" de la Istanbul, Burcă l-ar avea partener în centrul defensivei pe Radu Drăgușin, colegul de linie alături de care a jucat 22 de meciuri sub tricolor și cu care a format axul atât de important în performanțele lui Edward Iordănescu. Oricât de sudat ar fi cuplul, contextul s-a schimbat, cu Drăgușin trecut peste o accidentare teribilă care l-a scos din peisajul fotbalistic, venit la lot într-un moment de depresie fotbalistică provocat de contraperformanțele pe bandă rulantă ale lui Tottenham.

Un alt detaliu care se poate dovedi esențial? Cuplul Burcă - Drăgușin nu s-a mai format de aproape un an și jumătate! Cei doi au fost împreună pe teren pe 15 noiembrie 2024, într-o victorie cu Kosovo (3-0). De atunci vor fi trecut 496 zile până la decisivul cu turcii.

Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
Mircea Lucescu i-a explicat personal de ce nu va juca în Turcia - România: "Mai bine să fac un pas în spate"
Mircea Lucescu i-a explicat personal de ce nu va juca în Turcia - România: "Mai bine să fac un pas în spate"
Decizia luată de Lucescu la antrenamentele României! Detaliul care poate decide calificarea la Mondiale
Decizia luată de Lucescu la antrenamentele României! Detaliul care poate decide calificarea la Mondiale
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Probleme pentru Mircea Lucescu: accidentări pe bandă rulantă
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Probleme pentru Mircea Lucescu: accidentări pe bandă rulantă
ULTIMELE STIRI
Mircea Lucescu i-a explicat personal de ce nu va juca în Turcia - România: "Mai bine să fac un pas în spate"
Mircea Lucescu i-a explicat personal de ce nu va juca în Turcia - România: "Mai bine să fac un pas în spate"
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Probleme pentru Mircea Lucescu: accidentări pe bandă rulantă
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Probleme pentru Mircea Lucescu: accidentări pe bandă rulantă
Surpriză în cantonamentul Turciei înaintea meciului cu România. Cine și-a făcut apariția la antrenamentul lui Montella
Surpriză în cantonamentul Turciei înaintea meciului cu România. Cine și-a făcut apariția la antrenamentul lui Montella
Ce a spus Stjepan Tomas după debutul dezamăgitor pe banca Oțelului
Ce a spus Stjepan Tomas după debutul dezamăgitor pe banca Oțelului
Agentul îi pune contractul pe masă lui Tavi Popescu și promite o sumă uriașă: „Poți să iei zece milioane”
Agentul îi pune contractul pe masă lui Tavi Popescu și promite o sumă uriașă: „Poți să iei zece milioane”
vezi mai multe stiri
Încă un titular s-a accidentat înainte de Turcia - România: "Starea lui e gravă, dar vrea să joace"

Încă un titular s-a accidentat înainte de Turcia - România: "Starea lui e gravă, dar vrea să joace"

Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"

Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"

FIFA a intervenit în cazul Blănuță: „E disperat!“

FIFA a intervenit în cazul Blănuță: „E disperat!“

A venit anunțul în cazul lui Umit Akdag, cu 3 zile înainte de Turcia - România

A venit anunțul în cazul lui Umit Akdag, cu 3 zile înainte de Turcia - România

Mircea Lucescu s-a decis: cine va apăra poarta României în meciul cu Turcia

Mircea Lucescu s-a decis: cine va apăra poarta României în meciul cu Turcia

Gata cu regula U21 în Superliga României: ”O va scoate”

Gata cu regula U21 în Superliga României: ”O va scoate”



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu i-a explicat personal de ce nu va juca în Turcia - România: "Mai bine să fac un pas în spate"
Mircea Lucescu i-a explicat personal de ce nu va juca în Turcia - România: "Mai bine să fac un pas în spate"
Accidentat, Ionuț Radu forțează și vrea să apere cu Turcia: "Am confirmat, mâine vine"
Accidentat, Ionuț Radu forțează și vrea să apere cu Turcia: "Am confirmat, mâine vine"
Agentul îi pune contractul pe masă lui Tavi Popescu și promite o sumă uriașă: „Poți să iei zece milioane”
Agentul îi pune contractul pe masă lui Tavi Popescu și promite o sumă uriașă: „Poți să iei zece milioane”
Surpriză în cantonamentul Turciei înaintea meciului cu România. Cine și-a făcut apariția la antrenamentul lui Montella
Surpriză în cantonamentul Turciei înaintea meciului cu România. Cine și-a făcut apariția la antrenamentul lui Montella
Cum a revenit Keita la Rapid după accidentul groaznic: starea îngrijorătoare a femeii lovite de fotbalist
Cum a revenit Keita la Rapid după accidentul groaznic: starea îngrijorătoare a femeii lovite de fotbalist
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
E considerat fotbalistul sezonului în Superliga, dar la națională dezamăgește: "Nu știu ce e cu el"
E considerat fotbalistul sezonului în Superliga, dar la națională dezamăgește: "Nu știu ce e cu el"
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Spitalul cu normă de internări pentru a primi bani de la stat. ”Bunicul, bunica, mama, tata... Așa se internează, în familie”

stirileprotv Spitalul cu normă de internări pentru a primi bani de la stat. ”Bunicul, bunica, mama, tata... Așa se internează, în familie”

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

