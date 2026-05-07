Mesajul transmis de FCSB la aniversarea a 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni

S-au împlinit patru decenii de la cea mai mare performanță din fotbalul românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București.

Pe 7 mai 1986, Steaua o învingea, la Sevilla, pe 'Ramon Sanchez Pizjuan', pe Barcelona și devenea prima echipă din Europa de est care era încoronată ”regina Europei”.

Mesajul transmis de FCSB la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua

Pentru a marca acest moment, FCSB a scris un mesaj emoționant pe rețelele sociale. FCSB se consideră a fi adevărata continuatoare a Stelei '86, chiar dacă instanțele le-au dat câștig de cauză celor de la CSA Steaua. 

Patru decenii de la clipa în care timpul s-a oprit în loc, iar Europa a privit cu uimire spre o echipă venită de la Bucureşti. Pe 7 mai 1986, stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla a devenit pământ românesc, locul unde visul a devenit realitate. ​

Această aniversare nu este doar despre cel mai râvnit trofeu, ci despre mândria naţională care a unit o întreagă generaţie. A fost momentul în care Steaua Bucureşti a devenit prima echipă din Estul Europei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

​Dincolo de controversele actuale privind identitatea sau palmaresul, istoria scrisă pe gazon rămâne sacră. Din păcate, această ediție jubiliară este marcată de absența celor doi protagoniști ai acelui succes, Emeric Ienei și Helmut Duckadam.

​Indiferent de taberele în care s-au împărțit fanii sau de interpretările juridice ale numelui, Spiritul Stelei 1986 aparține tuturor românilor, este patrimoniu național.

​Astăzi, la 40 de ani distanță, nu sărbătorim doar o dată în calendar, ci o stare de spirit care ne amintește că am fost cei mai buni din Europa.

​Glorie eternă campionilor din 1986!”, a scris FCSB pe rețelele sociale.

