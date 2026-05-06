Sezonul în care Inter a dominat autoritar campionatul se poate încheia cu un nou trofeu, Coppa Italia. Elevii lui Cristi Chivu sunt calificați în finala Coppa Italia, pe care o vor disputa pe Stadio Olimpico împotriva lui Lazio, pe 13 mai, LIVE pe VOYO.

Boloni temperează publicul român: ”Să nu începem să găsim regi”

Performanța reușită de Chivu este importantă și pentru fotbalul românesc. Fostul căpitan al naționalei noastre devine primul antrenor român care a câștigat un titlu de campion în cele mai bine cotat cinci ligi ale Europei.

Ladislau Boloni (73 de ani) se numără printre antrenorii români care au pregătit echipe la cel mai înalt nivel, în Portugalia, Belgia sau chiar prima ligă din Franța. Fost selecționer, Boloni temperează opinia publică din România după performanța reușită de Chivu.

”Performanța lui este de categorie foarte bună, dar să nu ne grăbim așa de mult. Țin pumnii pentru el, este un băiat simpatic, un antrenor inteligent, dar acum faptul că a câștigat un campionat să nu începem neapărat să găsim regi, cel mai cel și niște epitete din astea ieșite din comun”, a spus Boloni, potrivit ProSport.

Champions League, ”pata” pe sezonul fantastic al lui Inter

La primul său sezon plin ca antrenor în Serie A, Cristi Chivu a reușit performanța de a cuceri titlul la pas contra rivalelor Napoli, AC Milan sau Juventus. Inter are de departe cel mai bun atac, nu mai puțin de 82 de goluri marcate în 35 de etape.

Singura pată din acest sezon al lui Inter este reprezentată de eliminarea din Champions League încă din faza play-off-ului pentru optimi, după 2-5 la general contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.